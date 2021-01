Una chica explica el significado de la palabra 'zorra' en gallego y deja boquiabiertos a los usuarios de TikTok

Los insultos no son palabras apropiadas para mantener una conversación entre personas civilizadas, pero si hay uno que no es ni tolerable es la palabra 'zorra'. En masculino, llamar a alguien 'zorro' significa que es inteligente y astuto; sin embargo, en femenino, las connotaciones negativas no dejan de sucederse.

Sin embargo, este tipo de palabra no tiene cabida como insulto si la traducimos al gallego. Tal como ha explicado la cuenta de Dígochoeu en TikTok, el término 'zorra' en gallego significa 'trineo'. De la misma manera, en gallego tampoco existen expresiones como 'no tengo ni zorra', sino que lo correcto sería decir 'no tengo ni idea'.

El vídeo, que acumula más de 70.000 reproducciones, explica a los espectadores el significado de la palabra 'zorra' en gallego: "'Zorra' también puede ser un adjetivo que significa 'lenta', 'parsimoniosa' o 'algo húmeda'. Asimismo, el equivalente al insulto sería "pendanga, pelella, pécora, candonga o coiruda". Además, en gallego, a la hembra del zorro se le llama 'raposa'.

Entre los comentarios de los seguidores, destacan aquellos en los que se expone que "no debería ser un insulto en ninguna lengua". Otros dan las gracias por la "clase de gallego" ya que los transportó "a su infancia". Y, además, los que hacen uso del refrán y dice que "nunca te acostarás sin saber una cosa más".

La joven, que cuenta con más de 39.000 seguidores en su perfil de TikTok, comparte una gran información acerca de las traducciones más populares o que más sorprenden a los castellanoparlantes con respecto al gallego.

En otro de sus vídeos, la tiktoker responde al comentario de un seguidor que le dice que le ha sorprendido el verbo gallego 'coñecer' que, realmente, significa 'conocer' y no tiene nada que ver con lo obsceno de la palabra 'coño' en castellano.