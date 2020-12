Carrot, el ciervo con una flecha clavada en la cabeza que visita cada invierno un pueblo en Canadá

Lee-Anne Carver es una fotógrafa de vida silvestre que vive en Kenora, Ontario (Canadá). Desde hace mucho tiempo, un ciervo al que bautizó como Carrot ('zanahoria') acudía al jardín de su casa durante el invierno para buscar algo de comida. Pero este año había algo diferente en él.

Carrot apareció con una flecha clavada que atravesaba su cabeza de lado a lado. Tal y como recoge The Guardian, el animal no muestra ningún síntoma y se comporta exactamente igual que si no tuviera la flecha clavada.

Las autoridades locales le prometieron a Carver que no sacrificarían al ciervo herido, pero los funcionarios de conservación y los cazadores desaconsejaron quitar la flecha. Debido a que el proyectil probablemente esté previniendo el sangrado, extraerla podría reabrir la herida en su cabeza y causarle una infección.

Este miércoles, agentes de policía y personal del Ministerio de Recursos Naturales de la provincia de Ontario llegaron a la propiedad de Carver con la esperanza de recortar la flecha.

Después de numerosos intentos de tranquilizar al ciervo, incluido un dardo que se congeló debido al frío, los oficiales lograron sedarlo y cortar la mitad superior del eje de la flecha.

Carver tiene la esperanza de que la herida no empeore porque la flecha se caiga en los próximos meses.

Hace cuatro años, la ciudad de Kenora aprobó una ordenanza que permite a los residentes disparar a los ciervos con arcos y flechas dentro de los límites de la ciudad.

El caso de Carrot, según Carver, ha unido a la comunidad: "Internet es un lugar donde todo el mundo quiere discutir sobre algo. Pero Carrot parece estar unificando a la gente. Ha sido tan abrumador... mira toda esta compasión, que falta mucho en el mundo en este momento. Hay tanto sufrimiento en el mundo en estos días... Carrot también está sufriendo, pero se ha vuelto más grande que eso. Nos ha dado algo en lo que enfocarnos ahora mismo y algo en lo que amar. Y eso significa mucho".

El ciervo tiene su propia página en Facebook, donde recibe mensajes de apoyo procedentes de todo el mundo.