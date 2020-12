Quién es Bella Poarch, la 'tiktoker' que ha gando millones de 'followers' con un vídeo de 10 segundos

TikTok ha elaborado su ranking anual con los vídeos más sorprendentes del año por el número de visitas y por su impacto. Así, el vídeo estrella de este año ha sido el de la tiktokerBella Poarch que con su particular sincronización de labios, o lip sync, interpretó la canción M to the B de la artista Millie B.S.

Con más de 532 millones de visualizaciones, 43.5 millones de likes y cerca de 1,5 millones de comentarios, el ingenioso contenido de tan solo 10 segundos de duración se ha convertido en el vídeo más viral de toda la red social en 2020.

Más de 46 millones de seguidores en menos de un año

Esta joven de origen filipino vive en Hawái (EE.UU.) y en tan solo siete meses ha logrado ser una de las creadoras más populares de la plataforma de vídeos cortos. Se unió en abril de 2020 y tras la publicación de su famoso lip sync sus seguidores crecieron de forma exponencial.

Cuenta con cerca de 46.5 millones de followers en TikTok y 8.6 millones en su cuenta personal de Instagram. Tras alcanzar la fama en la red social, Bella Poarch siguió generando contenido centrado en la sincronización de labios, desafíos de baile, juegos y canto. Pero su éxito no acaba aquí, ya que incluso ha lanzado su propia línea de sudaderas.

Como ha publicado en varias ocasiones en sus redes sociales, sirvió en la Marina de EE.UU. durante varios años como veterinaria y ha confesado que en 2017 fue diagnosticada con ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático.