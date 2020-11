El brillante engaño de un profesor a los alumnos que intentaban hacer trampas en el examen final

Aunque la mayoría de las personas niegan que alguna vez hayan considerado hacer trampas en un examen, sería bastante difícil hacer la vista gorda si un profesor te lo pone en bandeja ofreciéndote accidentalmente las respuestas, ¿verdad?

Eso es lo que, aparentemente, ocurrió cuando un profesor universitario envió a sus estudiantes una carpeta enorme de presentaciones dentro del temario para ayudarlos a revisar de cara a la prueba. Sin embargo, se quedaron ojipláticos cuando observaron en la parte inferior un archivo llamado 'Respuestas de exámenes. NO PARA ESTUDIANTES', que parecía haberse adjuntado por error. Pero, ¿se trataba realmente de un fallo del docente?

El relato de un alumno en Reddit llevó a la respuesta. "Me pregunté: "¿es un error? Así que hice click en él...".

Sin embargo, ahí descubrió el engaño de su profesor. En lugar de abrir un archivo que llevaba a los estudiantes al preciado tesoro de respuestas que les permitiría superar la prueba final sin esfuerzo alguno, redirige a YouTube y simplemente reproduce el video musical de Never Gonna Give You Up, de Rick Astley.

Toda una lección que ha causado sensación en las redes sociales, ya que a los usuarios les ha encantado el sentido del humor del profesor.

"Quiero ir a la universidad para convertirme en profesor solo para poder hacer esto", apuntó un internauta.