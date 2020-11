Investigan a una azafata de vuelo que ofrece sus servicios sexuales entre vuelos e incluso en el avión

WILL OLIVER / EPA / EFE

La compañía aérea británica British Airways investiga el caso de una azafata de la empresa que está ofreciendo sus servicios sexuales entre vuelos e incluso en los propios aviones.

La azafata usa la plataforma Only Fans para vender sus servicios. Según The Sun, que publica las fotos con las que la azafata se promociona (en ellas no se le ve el rostro), la joven incluso vende su ropa interior, a 25 libras (unos 28 euros).

Para favores sexuales, la azafata exige un pago de 50 libras (55 euros) como reserva. Posteriormente, la cifra varía dependiendo del servicio.

Las citas son el hotel en el que ella se aloje, aunque "si alguna vez quieres entretenimiento para adultos a bordo, todo lo que tienes que hacer es darme una suma de dinero y disfrutarás de una experiencia completamente diferente de tu elección".

Fuentes de la compañía han confirmado a The Sun que es una empleada con sede en el aeropuerto de Heathrow, el principal de Londres: "Esperamos el más alto nivel de comportamiento de todos nuestros empleados en todo momento, y estamos investigando los hechos", concluyó la compañía.