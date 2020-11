Un niño hambriento de 3 años pide un banquete por la 'app' de McDonald's tras 'robar' el móvil de su madre

Tom, un niño de 3 años se encontraba absolutamente hambriento, por lo que se las ingenió para, sorprendentemente, pedir a través de la app del móvil un auténtico banquete de McDonald's.

La madre del menor, Raissa Andrade, de 32 años, dejó su teléfono tirado cuando fue descubierto por su hijo, quien lo usó para pedir la comilona, valorada en unos 61 euros, para llevar hasta su casa de la ciudad brasileña de Recife.

Según el relato de la progenitora, debido a la pandemia, han estado haciendo muchas llamadas para encargar comida, por lo que su hijo podría haberla visto y haber copiado descaradamente el método para pedir por su cuenta.

Según parece, el menor le preguntó al teléfono móvil cómo ordenar el pedido de McDonald's e incluso aprovechó las ofertas para solicitar el banquete.

Sin embargo, este avispado niño se dio cuenta de que no le había llegado el muñeco que había pedido ni tampoco la tarta de manzana, y de eso se quejó a su progenitora, totalmente descolocada por lo que estaba viviendo, aunque, evidentemente, señaló que no podía "parar de reír" y que no está enfadada con su hijo.