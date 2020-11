Tesla pone a la venta botellas de tequila exclusivas a 210 euros y agota las existencias en dos horas

Durante el pasado April Fool's, el empresario Elon Musk bromeó con la idea de cambiar de nombre a la famosa compañía de automóviles Tesla. Ahora, a pesar de que todo comenzase como un juego, la empresa vende, además de coches de lujo, botellas de tequila.

A un precio de 250 dólares (210 euros) cada una, la empresa ha agotado sus existencias en apenas dos horas y, ahora, es imposible hacerse con este objeto que podría considerarse de coleccionista, pues suponemos que se trata de una edición limitada.

La página web de Tesla explica que se trata de un "exclusivo tequila añejo de agave 100% Premium, envejecido en barricas de roble francés, con una fruta seca y una pizca de vainilla ligera con un final equilibrado de canela y pimienta". Los pedidos, eso sí, se limitaban a dos botellas y solo estaban disponibles en algunas zonas de Estados Unidos.

La encargada de elaborar este exclusivo producto es la empresa Nosotros Tequila, que ofrece sus propias botellas por un precio de entre 40 y 45 dólares (33-37 euros), aunque estas no han sido envejecidas durante cuatro meses en barricas de roble francés ni se han vertido en la exclusiva botella creada a mano.

Si has sido uno de los pocos afortunados en conseguir la botella de tequila de Tesla, la empresa ha anunciado que los pedidos llegarán a finales de 2020. Si no has llegado a tiempo, tendrás que esperar y rezar para que los vuelvan a poner a la venta.