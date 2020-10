Una fan escocesa logra un récord Guinness al tener 28 tatuajes inspirados en Eminem

El fanatismo, a veces, se va de las manos. Nikki Patterson, de 35 años y fan de la superestrella Eminem, ha establecido un nuevo récord Guinness al ser la persona que más tatuajes tiene de la misma persona.

Con 18 años, Nikki se hizo su primer tatuaje, una carita sonriente y, después, comenzó a llenar su cuerpo con referencias a su ídolo. Hace tres años, consiguió su primer retrato de Eminem, cuya música adora desde que escuchó Stan por primera vez. A partir de ese momento, siguió agregando más.

"Escuché Stan cuando tenía 14 años y nunca había escuchado algo así antes, me impactó", cuenta la escocesa a la BBC. "Los retratos comenzaron hace tres años y me encantó todo sobre ellos. Los adoraba y tenía que conseguir más. Ha sido la única constante en mi vida, y lo he visto actuar en directo".

A día de hoy, Nikki Patterson cuenta con 52 tatuajes repartidos por su cuerpo. 28 de esos dibujos están inspirados en Eminem y 16 de ellos son retratos del músico estadounidense.

Hasta 2017, la joven solo tenía algunos tatuajes pequeños como la letra E del rapero, discreta y al revés; pero luego conoció a David Corden, quien le tatuó el primer retrato de su ídolo. "Ese tatuaje cambió mi vida de la noche a la mañana. Pasé de odiar la piel que tenía a amarla", comenta Nikki a CNN.

La escocesa completó su cuerpo con 15 tatuajes más del músico y, durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, se acercó a Guinness Records para comprobar si sus tatuajes podían asegurarle una mención en el libro de récords. Tras un proceso de verificación, se confirmó que Patterson era la persona con más tatuajes de un solo músico.

Aunque ya cuenta con 28 tatuajes inspirados en Eminem, que cubren sus brazos, piernas, pecho y dedos, Nikki no tiene pensado detenerse. Hace poco tiempo creó el hashtag #SignMeShady, puesto que tiene intención de tatuarse la firma del artista.

"Mi Instagram ha tenido como objetivo llamar su atención. Estoy emocionada porque creo que la atención puede llevar a algo, pero también he tenido muchos comentarios horribles, lo cual es difícil", comenta Nikki. "Tienen una obsesión con mi vida amorosa porque no pueden entender cómo otro chico querría estar conmigo".

Mientras Nikki soporta los comentarios negativos de los haters, aún sigue esperando una respuesta de su rapero favorito.