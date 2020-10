Los diez inventos más extraños (surrealistas e inútiles) del mercado

El portal de noticias Unilad se ha hecho eco de algunos de los inventos más extraños que, por alguna extraña razón, alguien pensó que podrían ser útiles.

A lo largo de la historia, millones de personas nos han intentado hacer la vida un poquito más fácil y cómoda con sus creaciones. ¿Imagináis una vida, actualmente, sin electricidad, sin imprenta o sin Chupa Chups? Yo no.

No sabemos si estos inventos cubrirán, realmente, una necesidad y si, al final, terminaremos necesitándolos para nuestra vida diaria. Pero, sin duda, es bastante curioso lo que puede pasar por la cabeza de estas personas al pensar que así será.

1. Goldfish Walker

No es tan raro pensar que si los perros necesitan salir a la calle a dar un paseo los peces también puedan querer hacerlo. Al menos a Mick Madden no le parece extravagante que sus peces de colores vean mundo.

2. Pantalones que vibran

La compañía de ropa inteligente Spinali Design ha pensado que todos necesitamos unos pantalones así. Mediante dos sensores conectados al cinturón y con el teléfono conectado a la ropa, los usuarios podrán orientarse cuando caminen por lugares desconocidos. Los pantalones vibrarán, a uno u otro lado, cuando sea necesario girar.

Pantalones que vibran. SPINALI DESIGN

3. Bikini con paneles solares

¿Qué te parecería tomar el sol mientras tu teléfono, tablet o ebook se cargan? El diseñador Andrew Schneider ha visto en esta idea un invento revolucionario. Este conjunto veraniego es, además, perfecto para el baño.

Sin embargo, comprar el producto en Google no es tarea fácil. Aunque, por el momento, es el invento más... ¿útil?

Bikini creado con paneles solares. ANDREW SCHNEIDER

4. Bufanda de privacidad

Si no quieres que nadie se entere de lo que estás haciendo en el ordenador, este es tu invento. Esta bufanda permite que solo tú puedas ver lo que aparece en la pantalla. Aunque, para ser sinceros, resulta un poco siniestro que alguien necesite tanta privacidad.

Tech Addict Privacy Scarf pic.twitter.com/clId9SqdKA — Next Level Things (@lNVENTlONS) February 11, 2018

5. Pantalones con teclado

Ideal para aquellos que no pueden parar quietos, ni cinco minutos, en una silla. Estos pantalones incorporan un teclado que, a través de WiFi, se conectan al ordenador para que puedas ir caminando por toda la casa mientras escribes.

Además, si necesitas desplazarte por la pantalla, los pantalones llevan incorporado un ratón para que no tengas problemas.

Pantalones con teclado. NIEUWE HEREN

6. La guía de pintalabios

El invento definitivo para aquellas que siempre se salen del contorno de sus labios al pintarlos. Aunque algunos pueden asustarse si te ven con ello.

Asistente de pintalabios. UNILAD

7. Dispensador de papel higiénico para la cabeza

Salir de un examen y que no te haya salido nada bien, agobiarse por la entrega de un trabajo pendiente, que vuelvan a confinar tu ciudad... es algo que nos ha pasado a todos y no hemos podido evitar soltar alguna lagrimilla. Con este invento no tendríamos que preocuparnos por llevar pañuelos encima, pues los tendríamos en la cabeza.

Dispensador de papel higiénico para la cabeza. UNILAD

8. Paraguas para los zapatos

Es horrible cuando llueve y, aunque nosotros vayamos tapados, nuestros zapatos lleguen empapados a casa. Sin embargo, con este invento, es posible evitarlo. Aunque no parece muy cómodo, ciertamente.

Paraguas para los zapatos. UNILAD

9. Paraguas de cuerpo entero

Un poco más agobiante que los paraguas para los zapatos, aunque posiblemente resulte de más utilidad. Además, con los tiempos que corren, posiblemente no te haga falta ni mascarilla.

Just add Full body umbrella! pic.twitter.com/m6jC6W03Md — ewan morrison (@MrEwanMorrison) May 11, 2018

10. El Flitz

Dicen que lo bueno se hace esperar y, sin duda, así es. Creo que este es el invento menos útil de todos los que hemos visto. Solo aquellos que deseen vivir como Los Picapiedra querrán contar con el Flitz en su trastero.

El Flitz carece de pedales por lo que, para hacer que sus ruedas se muevan, tendrás que hacerlo con tus propios pies. ¿Imaginas un Tour de Francia en Flitz?