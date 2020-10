El sencillo truco para que tus cuadros nunca estén torcidos

TikTok, la red social de moda, no sólo sirve para bailar. Y si no, que se lo pregunten a una usuaria que usa esta plataforma para compartir sus trucos del hogar, como el que garantiza no tener ningún cuadro torcido.

El mecanismo no puede ser más sencillo. Lo primero es pegar una tira de cinta adhesiva en los enganches del cuadro que queremos colgar, y con un rotulador, marcamos sobre la cinta donde están esos ganchos.

Posteriormente, pegamos la cinta en la pared y comprobamos que está nivelada. Luego, con el taladro, hacemos los agujeros necesarios en los puntos que habíamos marcado. Retiramos la cinta y ya tenemos perfectamente alineados los puntos de anclaje. Ya solo faltaría colocar los tacos, los clavos y colgar el retrato.