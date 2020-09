Un conductor rompe su propio parabrisas para disparar a otro coche porque pensaba que le iba a atacar

Un estadounidense desató su furia al volante de forma exagerada mientras conducía por una autopista del condado de Orange, cerca de Orlando, y disparó a otro conductor porque pensaba que él le iba a disparar primero.

Marco Mazzetta es el hombre de Florida que iba en su coche con un amigo cuando comenzó a enfadarse por la forma de conducir de otro coche. En el vídeo, que él mismo subió a YouTube, se ve a un vehículo moviéndose de forma brusca y obligando a Mazzetta a frenar.

Entonces, el otro coche para poco a poco y pasa al lado, momento en el que él aprovecha para sacarse el arma del pantalón. Entonces, el otro vehículo comienza a acelerar y se pone delante de Mazzetta, quien apunta con su pistola al parabrisas y comienza a disparar rompiéndolo y haciendo que salten cristales por todo el coche.

El copiloto, que le decía constantemente que se relajara, se quita el cinturón y se aparta con gesto de miedo y comienza a decir: "¡Estás loco!". Sin embargo, el protagonista de los hechos aseguró a los medios que sacó su arma en defensa propia porque el otro conductor disparó primero.

"No soy un fanático de las armas, soy un fanático de que no me disparen. Sé que este vídeo no captura mis mejores momentos, pero espero que cualquier criminal idiota con un arma de fuego lo piense dos veces antes de cargar y apuntar a alguien por una infracción de tráfico", declaró Marco Mazzetta.

Por su parte, la Patrulla de Carreteras de Florida destacó el peligro de discutir con otros conductores en la autopista. "No conoces la mentalidad de la otra persona al volante y podrías verte involucrado en algún problema. Mucha gente lleva armas en sus coches y esto puede terminar en alguien recibiendo un disparo o muriendo", comentó el oficial Kim Montes.