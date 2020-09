La tierna historia de amor de una tuitera que busca al chico con el que jugó a 'Among Us'

Among Us está siendo todo un éxito, un juego online al más puro estilo El pueblo duerme o Lobo en el que encontrar al impostor entre los jugadores. Sin embargo, al margen de la tensión que pueda provocar el buscar al asesino y evitar morir, también pueden vivirse otro tipo de historias más románticas.

Así lo demostró la tuitera Trufa, quien este lunes compartió unas capturas de la conversación que tuvo con otro usuario llamado Stalin en la que parecían encenderse las llamas del amor.

"¡Necesito que me ayudéis a encontrar a mi crush del Among Us! Es de Móstoles, tiene 17 años y hemos tenido una historia de amor", tuiteó. "Le prometí que subiría esto y que nos reencontraríamos".

NECESITO QUE ME AYUDÉIS A ENCONTRAR A MI CRUSH DEL AMONg US es de móstoles tiene 17 años y hemos tenido una historia de amor. le prometí q subiría esto y que nos reencontraríamos pic.twitter.com/MtM2iYlZKu — trufa (@BalaMarg) September 28, 2020

En la charla que tuvieron, se ve cómo Trufa propuso publicar un mensaje en Twitter para que se hiciera viral y así volver a encontrarse. "Te bajaría una estrella pero no quiero que pienses que tienes una gemela", contestó Stalin ante su propuesta.

"Me tengo que ir, Trufa. Ha sido el mejor momento que he pasado en mi vida. Un gusto conocerte", dijo él. "Te juro que volveremos a encontrarnos", prometió ella. Finalmente, se dijeron "te amo" y se despidieron: "Stalin estará siempre en tu corazón, recuerda".

pero seréis pringados q ni estoy enamorada d él ni quiero rts loco — trufa (@BalaMarg) September 28, 2020

El tuit ya acumula más de 11.000 retuits y 32.000 likes, pero aún parece no haber encontrado al joven de Móstoles. Muchos usuarios destacan que tenía que haberle pedido su cuenta de Twitter o Instagram y hubiera sido más fácil, mientras que otros creen que se han declarado demasiado amor para lo poco que se conocen. Pero, opiniones aparte, esto deja patente que Among Us es un juego en el que no solo pueden haber muertes e impostores, sino también romanticismo.