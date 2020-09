El Whatsapp viral de una madre en el primer día de bachillerato de su hija: "Piensa que empiezo 3º de primaria"

El tierno Whatsapp que una madre le envió a su hija en el primer día de bachillerato de esta se ha hecho viral en las redes sociales tras haber publicado la joven una captura de la conversación.

En ella aparecen los mensajes de su progenitora, que no tienen desperdicio. "Te he hecho dos bocadillos porque uno me parecía pequeño", y añade: "Si no quieres dos puedes compartir para hacer amiguitos", termina, sin que falten los emojis de 'guiño guiño'.

La joven ha publicado la captura en Twitter con el siguiente comentario. "Mañana empiezo primero de bachillerato y mi madre se piensa que empiezo tercero de primaria".

mañana empiezo 1 de bach y creo q mi madre piensa q empiezo 3 de primaria pic.twitter.com/3EoRA45XzS — katharsis (@ansiiaviva) September 13, 2020

Un gracioso tuit que ya va por más de 83 mil 'me gusta' y casi 6 mil retuits y que ha abierto un debate sobre las madres y el amor incondicional que dan a los hijos.

Además, ha tenido una continuación, que ha sido la respuesta de la joven. Y lo que le dice la madre tampoco tiene desperdicio y es para enmarcar.