El emotivo vídeo de unos jóvenes consolando a su amigo después de que le dejasen tirado en su primera cita

Tras el confinamiento, muchos son los que esperaban con ansias poder verse otra vez e, incluso, poder volver a ligar. Sin embargo, no todos tuvieron tanta suerte, como Ismael, un joven de 15 años de Bangladesh que protagonizó un Tik Tok en el que se vio que su primera cita no fue muy bien, aunque por suerte tuvo ahí a sus amigos.

"Mi amigo había quedado por primera vez con una chica que conoció durante la cuarentena", explica el usuario que subió la publicación mostrando cómo acudían a un centro comercial. "Esperamos con él hasta su llegada. Esperamos durante más de una hora".

"Ella dejó de responder y no cogía sus llamadas", cuenta después. "Lo llamó y le dijo que no iba a acudir y que no quería que le volviera a enviar mensajes nunca más".

"Es lo que hay", concluye el joven mientras se ve al protagonista visiblemente afectado. Sin embargo, está claro que hizo bien al dejar que sus amigos lo acompañaran, pues se los ve consolándole, a su manera (con un choque de puños).

El vídeo se viralizó en Twitter y ya acumula más de 4.600 retuits y 42.000 'me gusta'. De hecho, la persona que lo publicó adjuntó el Instagram de Ismael, quien ya acumula más de 2.100 seguidores. Es posible que ahora encuentre a alguien para tener una nueva primera cita.