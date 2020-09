El desagradable vídeo de una mantis religiosa comiéndose una langosta entera

El canal de YouTube InsecthausTV acostumbra a subir vídeos sobre insectos, algunos más curiosos, otros difíciles de ver como cuando muestra una mordedura de una araña, pero el time-lapse que subió a finales de agosto es uno de los más desagradables de su perfil.

En el vídeo de 3 minutos, que en realidad está grabado en 3 horas, se ve cómo coloca una langosta frente a una mantis religiosa y, en cuestión de segundos, el primero se convierte en comida para el segundo.

Como si fuera un ring de boxeo en el que uno de ellos no tiene ninguna oportunidad, ambas están cara a cara, una intentando escapar y la otra atacando sin piedad, y el resultado no es otro que la victoria aplastante de la mantis que se come entera a la langosta despedazándola y esparciéndola por el suelo.

Aunque en este caso, la mantis consigue fácilmente su comida, suelen ser cazadoras sigilosas que se acercan con movimientos lentos o esperan inmóviles o camufladas a que su presa se acerque lo suficiente para atacar.