James Cook, el sorprendente artista que realiza ilustraciones con una máquina de escribir

El arte es tan variado y multidisciplinar que se pueden encontrar sorprendentes obras realizadas de las formas más insospechadas. James Cook es buen ejemplo de ello, pues este joven británico de 23 años utiliza una máquina de escribir para realizar sus ilustraciones.

Este estudiante de arquitectura comenzó a interesarse por esta extraña disciplina después de leer sobre Paul Smith, un fallecido artista que realizaba el mismo tipo de arte ya que no podía sujetar un pincel o un lápiz a causa de su parálisis cerebral.

Cook, que se encontraba en ese momento cursando una asignatura sobre arte en la carrera, descubrió al ilustrador realizando un trabajo de investigación y esto le movió a intentar hacer estos dibujos: "Su historia me inspiró, así que empecé hace cinco años y no he parado desde entonces".

Tras comprar su primera máquina de escribir antigua, comenzó a coleccionarlas y ya tiene más de 20, según contó a 7News. De hecho, ya no las ve tan útiles para la escritura, sino más bien para el dibujo, aunque solo puede hacer sus ilustraciones con tinta negra y roja.

Tal y como se puede ver en su cuenta de Instagram, el realismo de sus dibujos es tan sorprendente que nadie diría que están hechos con una máquina de escribir. James Cook realiza exposiciones e incluso acepta peticiones de dibujos que oscilan entre las 100 y 150 libras (entre 112 y 170 euros).

"Es una labor intensa pero la disfruto mucho. Es usar una obsoleta pieza tecnológica para crear algo precioso", declaró a Daily Mail. "Normalmente empiezo en el centro del papel y comienzo a trabajar hacia fuera".

"Uso caracteres y letras determinadas para ciertos trabajos", explicó. "Por ejemplo, los puntos, subrayados y barras son buenas para las líneas rectas, y los paréntesis, las oes y los ceros son buenos para las curvas. El símbolo @ es perfecto para el sombreado. Pero también los unos todos, dos o tres caracteres, uno encima del otro, para crear profundidad".