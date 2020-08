Un joven mexicano se convierte en una estrella de TikTok gracias a sus clases de lengua maya

En una red social TikTok, en la que la mayoría de contenido que se publica está relacionado con bailes o retos, un joven mexicano ha conseguido abrirse hueco mediante la enseñanza de una lengua poco hablada, el maya.

Santos Tuz Romero es el nombre de este profesor virtual. Sus videos ahora alcanzan miles de reproducciones gracias a que el yucateco enseña preposiciones, saludos, los números, nombres de las frutas, entre otras cosas.

Según recoge SDPNoticias, su popularidad costó mucho, pues sus primeros videos publicados en Facebook se tradujeron en críticas a su físico y a su contenido: "Me discriminaron por enseñar maya. Me decían que para qué enseñaba maya, que mejor enseñara inglés, que el maya no servía de nada, que ni se entendía el español de las personas de Yucatán", cuenta.

Pero, por suerte, le comenzó a ir mejor mientras Santos defendía el idioma maya y muchas personas le mostraron su apoyo y prosiguió con las clases. Además, cree en el valor de la lengua: "Conozco a muchos jóvenes que saben hablar maya pero les da apuro. Lo hablan con su familia pero a la hora de salir no dicen una sola palabra".