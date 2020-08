Ana Morgade contesta a las críticas por un chiste de Ayuso: "No os leo, haters"

"No os leo, haters". Así ha contestado la humorista y presentadora Ana Morgade a las críticas que ha recibido por hacer en Twitter un chiste sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La excolaboradora de Zapeando (La Sexta) se ha sumado en las últimas horas al meme que comienza con "Tengo un chiste.." y que después hace una broma sobre el contenido. "Tengo un chiste de Ayuso, pero es privado", escribía Morgade; después hacía otros con "Calipos", Podemos y Vinicius.

No obstante, el comentario sobre Ayuso es el que ha recibido más comentarios y muchas críticas, a las que Morgade ha contestado con un gif de un oso tirando besos.

"Parece que se me está insultando intensamente. Sabéis qué? Hace meses que restrinjo las interacciones nocivas, así que NO OS LEO, HATERS", ha escrito en el mensaje, y ha añadido "simplemente no existís en mi Tuiter".

"Os recomiendo de corazón hacerlo, la experiencia en esta red social gana en higiene", finaliza el post, que ha hecho que la presentadora se convierta en trending topic.