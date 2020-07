Un joven finge su muerte para evitar la cárcel, pero un error ortográfico lo delata

Un hombre de Long Island trató de fingir su muerte para evitar cumplir una sentencia en prisión, pero el acta de defunción falsa que su abogado presentó tenía un error ortográfico de bulto que delató el fraude.

Según declaró el fiscal, Robert Berger, de 25 años, residente de Huntington, Nueva York, ahora se enfrenta a cuatro años de prisión si es declarado culpable por el presunto plan.

Una pena que sería adicional a las condenas pendientes -un año de prisión- por haber sido declarado culpable de delitos como posesión de un vehículo Lexus robado e intento de hurto de un camión.

La palabra 'Registry' estaba escrita como 'Regsitry', según los fiscales, lo que hizo levantar sospechas

Castigo que, según los fiscales, el joven trataba de evitar. Para ello, huyó del estado, y luego fingió su desaparición y posteriormente su suicidio.

Así, sus abogados, que ahora dicen que ellos también fueron engañados por él, presentaron el certificado de defunción, pero las autoridades se percataron de diferentes irregularidades impresas en el documento, supuestamente emitido por el New Jersey Department of Health, Vital Statistics and Registry (Departamento de Salud, Estadísticas Vitales y Registro de Nueva Jersey).

Entre los errores destacaba uno ortográfico: el nombre del organismo, la palabra 'Registry' estaba escrita como 'Regsitry', según los fiscales, lo que hizo levantar sospechas. Además, el tipo y en el tamaño también motivaron la desconfianza.

"Nunca dejará de sorprenderme lo lejos que algunas personas pueden llegar para evitar rendir cuentas por cargos penales"

El verdadero Departamento de Salud, Estadísticas Vitales y Registro de Nueva Jersey confirmó que el acta de defunción de Berger era falso.

"Nunca dejará de sorprenderme lo lejos que algunas personas pueden llegar para evitar rendir cuentas por cargos penales", declaró Madeline Singas, fiscal de distrito del condado de Nassau.

En efecto, Berger se encontraba vivo y ahora se enfrenta a una pena mayor de cárcel.