Un fan trolea a Rick Astley con su propio meme y las redes y el propio cantante le aplauden

Rick Astley no solo es un reconocido cantante, también es el protagonista de uno de los memes más famosos de YouTube. Su videoclip Never Gonna Give You Up se esconde en múltiples lugares de internet, pues en eso consiste el troleo con este artista, en hacer creer a una persona que estás enviándole un enlace pero en realidad mandarle el tema de Rick Astley.

Pero la vuelca de tuerca a este meme sería trolear al propio cantante, algo que un usuario de Reddit consiguió el pasado jueves. El artista cayó en la trampa tras publicar una foto suya de joven en la red social.

"He encontrado muchos recuerdos durante el encierro. Esta fue mi primera gira en 1989, en el backstage del concierto de Las Vegas", escribió junto a una imagen en la que se le veía montado sobre una bicicleta.

Entonces, el usuario theMalleableDuck comentó: "¡Creo que voy a llorar! Eres tú de verdad. Te conocí en un evento en ese backstage cuando tenía 12 años. En serio, soy un gran fan. Te he visto en concierto cinco veces". Sin embargo, en la frase "evento en ese backstage" puso un enlace, enlace que Rick Astley pulsó...

Obviamente, en ese link no había otra cosa que el videoclip de Never Gonna Give You Up. El cantante le contestó con un emoji de aplausos y, más tarde, publicó otro mensaje en el que agradecía "todo el cariño, los comentarios y los mensajes privados" que había recibido: "Finalmente, theMalleableDuck, ¡te saludo! Besos, Rick".

La publicación y los comentarios comenzaron a llenarse de likes por la situación. Y es que el artista ya aseguró a Rolling Stone en 2016 que "no veía como algo negativo" su meme. "Si alguien lo hubiera manipulado y lo hubiera cortado todo para hacerme quedar como un estúpido... Quiero decir, ya estoy bastante estúpido de todas formas en ese vídeo, pero si fuera desagradable, entonces probablemente estaría un poco cabreado".