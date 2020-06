Freddy, el perro más grande del mundo, es ahora también el Gran danes más viejo

Freddy, el perro más alto del mundo, se está acostumbrando a ser el mejor perro habidos y por haber tras conseguir un nuevo récord.

Según el New York Post, este Gran danés fue coronado como el perro vivo más alto del mundo por el Libro Guinness de Records en 2017 gracias a su más de 1 metro de altura.

Ahora, Freddy ha agregado otro título a su currículum y el 17 de mayo se convirtió en el perro vivo del Gran danés más viejo del mundo al cumplir 8 años. El imponente canino celebró su cumpleaños en su casa del Reino Unido acompañado por su dueña, Claire Stoneman, su hermana canina Fleur (que es minutos más joven que Freddy) y una amiga especial: la joven vecina Erin Manley.

"Freddy y Fleur tuvieron una gran fiesta de cumpleaños y ambos vivieron un gran momento. Decoramos el jardín y obtuvimos muchos de sus dulces y juguetes favoritos", dijo Stoneman sobre la celebración.

La fiesta también fue especial para Erin, que estaba acostumbrada a ver a Freddy casi todos los días antes del confinamiento en Reino Unido por el coronavirus.

"Erin no ha conocido la vida sin Freddy. No tiene miedo de su altura y siempre ha estado cerca de él", dijo el padre de la pequeña, Peter, sobre el curioso dúo de amigos que forma junto a can.

Además de salir con Erin y Fleur, el día de Freddy generalmente consiste en comer... mucho. Tanto que su dieta le cuesta a su dueña más de 500 euros al mes.