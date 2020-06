Un artista crea todos los días una mascarilla inspirada en los grandes personajes de la cultura popular

Estos meses de cuarentena han traído de cabeza a más de uno. Mucho tiempo libre y sin nada que hacer puede resultar exasperante para muchas personas y buscar algo con lo que entretenerse se vuelve una prioridad.

A unos les dio por el ejercicio, a otros por la cocina... pero a Matthias Kretschmer le dio por pintar una mascarilla con personajes míticos de películas, series y de la historia cada día.

Según cuenta para Insider, Kretschmer pintó algunas para dar rienda suelta a su creatividad y las subió a su página de Facebook para que las vieran sus amigos, pero después del éxito que tuvieron, se aventuró a hacer una cada día durante 6 semanas.

"Me di cuenta que era la manera de seguir pintando, mantenerme activo, ser creativo, productivo… El mejor remedio para no volverme loco", comentó durante la entrevista.

La creatividad y el ingenio de Kretschmer ha sorprendido mucho en su Viena natal, donde ha recibido un gran reconocimiento de su proyecto. Cuenta que su inspiración viene del mundo del cine y la televisión, personajes de la cultura popular, sus personajes favoritos de cuando era un niño, las noticias o sucesos del día… Cualquier idea es válida, al igual que cualquier material.

“Es una idea simple, y me mantiene entretenido”, dice. Pero, lamentablemente, no ha decidido venderlas. Lo que el artista busca es hacer feliz a la gente, no lucrarse.

“Si hace sonreír a alguien al menos una vez al día, entonces creo que he hecho un buen trabajo”, concluyó Kretschmer.