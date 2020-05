La fascinante teoría del carro de la compra que determina si eres una buena o una mala persona

Las redes sociales están llenas de fotos, de debates, de discusiones y de memes. Pero, a veces, hay publicaciones que trascienden mucho más y pueden determinar cómo se divide la sociedad. Y ese es el caso de la teoría del carro de la compra que establece si eres una buena o una mala persona, más o menos.

Un tuitero compartió esta reflexión y ya acumula más de 183.000 retuits, 682.000 likes y miles de reacciones, tanto de aprobación como de crítica por las múltiples variables que no están contempladas en esta idea.

"¿Aceptas tu deber de devolver el carro de la compra a pesar de que no ganas nada?", pregunta en la publicación. Y es que en eso se basa la teoría, en si devuelves o no el carro a su sitio a pesar de que no estás obligado.

"El carro de la compra es la prueba de fuego definitiva para saber si una persona es capaz de autogobernarse", explica. Teniendo en cuenta que no sean de los modelos en los que hay que introducir una moneda, la idea es que las personas que colocan el carro en su sitio saben hacer lo correcto a pesar de que nadie se lo pida, se lo exija o aunque no vayan a recibir nada a cambio.

"No es ilegal abandonarlo. Por ello, el carro de la compra es el ejemplo perfecto de una persona que hace las cosas bien sin ser forzada a ello", añade. "Una persona que no es capaz de hacerlo no es mejor que un animal, un absoluto salvaje que solo puede hacer lo que es correcto cuando lo dicta la ley o lo fuerzan a ello".

"El carro de la compra es lo que determina si una persona es un buen o mal miembro de la sociedad", concluye la teoría. Muchos coincidieron con ella y destacaron que no valía la excusa de la pereza, pues eso solo denota egoísmo. Pero otros explicaron algunos motivos por los que no dejarlo en su sitio: "Una buena razón para no devolverlo es si estás con niños pequeños y estás demasiado lejos para llevarlo y dejarlo solos en el coche".