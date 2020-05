Jamie Foxx y Shaquille O'Neal le echan la charla al niño que robó el coche de sus padres para ir a comprar un Lamborghini

El pequeño Adrian Zamarripa se hizo famoso muy a su pesar hace sólo unos días después de ser detenido por la Patrulla de Carreteras de Utah conduciendo a 50 kilómetros por hora con el coche de su familia. Al ser detenido por la policía dijo que se dirigía a Los Ángeles para comprar un Lamborghini con los 3 dólares de su hucha.

Pero su travesura, aunque le costó un castigo de sus padres, acabó bien para él, pues un empresario de un concesionario de lujo de llevó a Adrián y su familia a Los Ángeles unos días después para que el pequeño cumpliera su sueño de montar en un coche de alta gama, como un Ferrari o un Hummer.

Pero las sorpresas no acabaron ahí, pues el poco al pequeño le pusieron por FaceTime al habla con el exjugador de baloncesto Shaquille O'Neal, con el que pudo bromear.

Después dieron un paseo y se detuvieron delante de una vivienda de la que salió el actor Jamie Foxx, con quien también pudo charlar un rato. Sin embargo, ambas estrellas recordaron al pequeño que lo que había hecho no estaba bien y que no era ninguna broma y no debió haberlo hecho.