Muere Paul Vasquez, creador del vídeo viral 'Doble Arcoíris' de 2010, a los 57 años

Diez años después de su vídeo viral, Paul L. Vasquez ha fallecido a los 57 años por causas que no han sido reveladas. Aun así, en Facebook declaró que el pasado 5 de mayo se estaba haciendo un test de detección de coronavirus, aunque él estaba convencido de que era "algo más le estaba pasando".

El 8 de enero de 2010, Paul Vasquez presenció algo impresionante que lo llevó a la fama: un arcoíris doble. Pero no fue este fenómeno lo que lo hizo popular, pues no es tan extraño, sino que fue su reacción lo que se viralizó.

Cuando apenas existía el concepto de viral, este hombre colgó su vídeo grabado desde su casa en el que se veía un doble arcoíris en el parque nacional Yosemite, en California (Estados Unidos).

Con risas, sorpresa y llantos, Paul Vasquez, conocido como Yosemitebear (oso del Yosemite), mostró este fenómeno que lo dejó con la boca abierta. "¡Oh Dios mío! Arcoíris doble hasta el final, es tan intenso, ¿qué significa esto?", decía con incredulidad mientras grababa.

Pronto llegaron los comentarios que aplaudían su ingenua reacción y le decían que parecía como un niño el día de Navidad o incluso que parecía que había consumido drogas. Pero luego vivieron los memes, las parodias, los remixes... Toda una ristra de cosas que hizo que este vídeo, que ya acumula más de 47 millones de visitas, sea recordado como uno de los primeros virales de internet.

Ahora, diez años después de su éxito en las redes, diversos medios informaron de que el autor del vídeo falleció el pasado sábado. En su perfil de Facebook informó de que tenía fiebre y bajos niveles de oxígeno, pero aseguró que no quería ir al hospital.

"Por favor, no me deis consejos ni mostréis compasión, no quiero. Dudo seriamente que tenga coronavirus porque he sido muy cuidadoso, pero quién sabe, ¿verdad?", escribió el pasado 3 de mayo. "No quiero morir en un hospital escuchando pitidos, alarmas, siendo pinchado [...] Pase lo que pase estoy listo para ello, feliz de experimentarlo todo. Puede que solo sea el polen y tendré más tiempo a solas en mi piso".

"Si es el virus y es mi momento de reciclarme, tengo ganas de volver a un nuevo cuerpo y empezar de nuevo. Pase lo que pase, estoy disfrutando del viaje", concluyó.