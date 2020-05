Marco Aldany transforma a Fernando Simón con un notable corte de pelo para anunciar su apertura y triunfa

Con el inicio de la desescalada, muchos comercios reabren sus puertas tras haber estado cerrados durante más de mes y medio por la pandemia del coronavirus.

Este lunes llegó el momento del inicio de la actividad para muchos negocios. Entre ellos, las peluquerías. Por eso, muchas cadenas lo han anunciado a bombo y platillo y utilizando sus mejores estrategias. Y, entre todas, la de Marco Aldany ha sido la que más ha triunfado en las redes sociales.

”¡Ya estamos de vuelta! Si has reservado cita previa y no has recibido llamada todavía no te preocupes estamos contactando con todos. ¡A partir del lunes que viene trabajaremos sin cita como siempre!", publicó la franquicia en Instagram.

Hasta ahí todo normal, pero el hecho de haber publicado una foto de Fernando Simón totalmente cambiado gracias a un buen corte de pelo ha llamado tanto la atención que los usuarios han hecho viral la publicación.

El aspecto físico del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y su transformación a lo largo de la situación de crisis por el Covid-19 ha sido continuamente comentada en las redes sociales. Algo que la cadena de peluquerías ha querido aprovechar y, visto lo visto, con un gran éxito.