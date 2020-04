Un veterano de la Segunda Guerra Mundial baila como Justin Timberlake y recibe los aplausos hasta del cantante

¿Qué mejor manera de sobrellevar la cuarentena que mover el esqueleto? Solo hay que seguir el ejemplo de Chuck Franzk, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que, a sus 97 años, es tan marchoso como Justin Timberlake.

Está claro que no tiene nada que envidiarle al artista, y lo ha demostrado bailando su canción Can't Stop the Feeling! en un vídeo publicado originalmente por la organización de veteranos de guerra Stars and Stripes Honor Flight. Otras cuentas como la de la Marina de Estados Unidos también lo han compartido y ya acumula más de 13.000 likes.

El anciano estadounidense demuestra tener tanta marcha que muchos usuarios han aplaudido su ritmo. Incluido el propio Justin Timberlake, que dejó un comentario en la publicación de Instagram de GoodNews Movement.

"Esto me ha alegrado el día", escribió el cantante, al que etiquetaron en el vídeo con intención de que terminara viendo lo adorable que es Chuck Franzk. Quién sabe si, cuando pase la cuarentena por el coronavirus, este veterano pase a formar parte del cuerpo de baile del artista.