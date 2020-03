Hace una tarta de Sonic para su amiga y las redes le dicen que tiene forma fálica: "Parece un enorme consolador azul"

Tras su película en cines, parece que Sonic tiene mucho trabajo. El famoso erizo azul de los videojuegos corre tan rápido que a veces no llega del todo bien a alguno de sus destinos, como a este pastel que hizo Sian Knight y que quiso compartir en Facebook.

Esta pastelera aficionada descubrió lo difícil que es hacer una tarta temática cuando intentó cocinar una de Sonic para el cumpleaños de su amiga. "Debes ir a buen ritmo", escribió la mujer británica sobre su pastel.

El resultado no fue el esperado, aunque quizá sí lo era para ella, pues decidió compartir su tarta por el grupo de Facebook Rate My Plate (Puntúa mi plato), donde consideraron esta creación como hilarante y con un aspecto absurdamente deforme.

La tarta con 'forma fálica' de Sonic. SIAN KNIGHT / FACEBOOK

Aun así, su creación triunfó, pues consiguió más de 2.000 likes y recibió más de 900 comentarios, aunque no todos eran buenas críticas. "¿Qué es esta monstruosidad?", preguntó un usuario. "Me parezco yo más a Sonic que ese pastel", bromeó otro.

Y los mensajes más extendidos en Facebook fueron aludiendo a la 'forma fálica' de la tarta. "¿Es... un pastel de un pene...? ¿Qué es eso?", "Parece un enorme consolador azul" o "Parece un pene de Pitufo agrandado", fueron algunos de los comentarios.

Pero a Sian Knight no le importaron estas críticas y decidió aprovechar su pastel para el cumpleaños de su amiga. "Cuando le di el pastel me dijo que no había visto nada tan bonito nunca y agradeció el esfuerzo que hice con el trabajo de glaseado", declaró la pastelera aficionada a Mirror. Y es que, por mucha foto que comparta, es probable que la tarta estuviera rica de sabor, por lo que el dulce cumplió su función.