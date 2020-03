Fiama ('La isla de las tentaciones') se aísla preocupada por el coronavirus: "Tuve un problema pulmonar"

La expansión del coronavirus y su consecuente alarma no está dejando indiferente a nadie. Si hace unos días fue Chenoa quien mostró su preocupación por el virus al pedirle a una reportera que mantuviera las distancias, es ahora Fiama, extronista y una de las participantes de La isla de las tentaciones, quien ha transmitido su inquietud.

Así, la canaria ha explicado en Instagram, red social en la que suele compartir gran parte de su día a día, por qué llevaba varias jornadas ausente: "Chicos y chicas, he estado un poquito desaparecida, y desde ayer que salió toda la alarma del coronavirus pues un poquito más, la verdad".

Para calmar a sus seguidores, la también influencer dio un mensaje de tranquilidad, asegurando que lo hace por mera precaución. "Estoy bien, pero he decidido aislarme un poquito, quedarme en casa, salir solo para lo obligatorio... porque tiempo atrás tuve un problemita en el pulmón y no se sabe de qué manera me puede afectar, por ejemplo, una neumonía".

"En principio no me tendría que morir ni muchísimo menos, pero mejor que dejen de pasarme cositas en el pulmón, así que nada, estaré en casa y, por lo tanto, les daré mucho la tabarra, porque me he quedado sin clases y no me puedo desfogar", bromea en alusión a un curso de DJ que está haciendo.

Para terminar, la canaria ha querido dejar un consejo para sus seguidores: "Un besito muy grande, tengan mucho cuidado y por favor, dejen de ir al supermercado, porque al final van a pillar el coronavirus allí", dijo en referencia al flujo de gente que está acudiendo los últimos días a comprar víveres.