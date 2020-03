Una 'influencer' se divorcia para salir con su hijastro después de que su marido descubriera que se acostaba con él

La influencer rusa Marina Balmasheva, de 35 años, terminó con su matrimonio con su marido Alexey Shavyrin, de 45, y encontró un nuevo amor. Parece que la mujer se fijo en alguien que tenía cerca, Vladimir Shavyrin, su hijastro de 20 años, lo cual habría desembocado en su divorcio.

Balmasheva, con más de 400.000 seguidores en Instagram, se hizo conocida en las redes sociales por su gran pérdida de peso y su cambio físico. Estuvo con su esposo durante 13 años y adoptaron cinco niños.

El matrimonio se rompió después de que su marido se enterara de que se estaba acostando con su hijo Vladimir. "Una noche que no podía dormir los escuché teniendo sexo. Entonces vi que me estaba engañando con mi hijo", declaró Alexey en el programa de televisión ruso Pryamoy Efir al que acudieron todos para explicar su historia.

"Minutos después vino y se acostó a mi lado y no le dije nada esa noche", explicó, alegando que no sabía cómo actuar tras descubrir la infidelidad. A las semanas, trató el tema con Marina Balmasheva y le dijo que nunca había estado enamorada de él, tal y como compartió The Mirror.

El hombre aseguró que utilizó la misma técnica de seducción con su hijo que con él en su momento: "Me hizo lo mismo cuando nos conocimos, ya que estaba casado y tenía dos hijos. Cuando me enamoré de ella me hizo dejar a mi familia por ella".

Durante los 13 años de matrimonio entre Alexey Shavyrin y Marina Balmasheva, adoptaron cinco hijos que ahora viven con él, pues las autoridades rusas le quitaron la patria potestad a ella.

La versión de Marina

La influencer también quiso dar su opinión en el programa y alegó que no era feliz en su matrimonio: "Todo lo que me interesaba durante los últimos años era la comida". La mujer aseguró que no le puso los cuernos a su marido con su hijastro, y que su relación con el hijo de su ex comenzó después de separarse oficialmente.

"Me hace sentir como una chica joven y feliz", dijo sobre Vladimir. "No me siento como una mujer mayor, como una mujer que tiene que hacer cosas en la casa, etc".

"Entiendo que en cualquier momento puede conocer a otra mujer más joven y dejarme, pero creo que... no", opinó sobre la diferencia de 15 años de edad.

La relación de Marina Balmasheva y su exhijastro Vladimir Shavyrin, por muy extraña que parezca, continúa y así lo demuestran en Instagram, compartiendo imágenes de su feliz vida de pareja.