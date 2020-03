Un perrito y un gato que se acurrucan y abrazan mientras miran por la ventana derriten corazones

Eso de llevarse como 'perros y gatos' ha resultado ser una gran mentira, si no, que les pregunten a estos inseparables amigos a los que su dueña ha pillado abrazados mientras miraban por la ventana que da al jardín.

Bo es un cachorro de Beagle de 5 meses que entró en la vida de Jasper, un gato negro que ya estaba en la casa. Aunque no es el único gato que vive con él, sí que es al que más cariño ha cogido.

El tierno vídeo grabado por la humana de Bo y Jasper, Lisa Plummer, de Indiana, EE UU, muestra a Bo saltando al respaldo de un sofá para observar los pájaros por la ventana, antes de abrazar cariñosamente a su peludo amigo.

Luego, la pareja continúa sentada, mirando por la ventana y observando pájaros, pasando el tiempo como deberían hacerlo dos buenos amigos.

"Es la cosa más mona que he visto", "Me encanta este vídeo. Necesitamos más momentos de paz como este" o "Esto es lo que voy a mirar cuando no pueda dormir", han sido algunos de los comentarios que ha recibido el vídeo, que se volvió viral en poco tiempo.