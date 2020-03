Un carpintero jubilado se vuelve viral por sus muebles extravagantes pero totalmente funcionales

Un carpintero retirado de Auckland, en Nueva Zelanda, se volvió viral después de que su hija publicase en Facebook los curiosos muebles de madera que él fabricaba.

Las cómodas y mesillas crean la idea de que se han deformado o roto, pero en realidad es Henk Verhoeff quien las fabrica a mano. A pesar del original diseño, los cajones son totalmente funcionales y miles de personas han declarado que quieren tener un mueble de Verhoeff en sus casas.

“Describo mi estilo de mobiliario como roto y extraño. Me gusta hacer muebles raros, algo que no se ve en una tienda ", dijo Verhoeff a Bored Panda . “Es difícil decir cuánto tiempo me lleva cada pieza. No es un horario constante durante la semana, pero fácilmente podría ser de 80 a 100 horas".

Es difícil obtener los ángulos correctos para crear el efecto visual deseado y a la vez mantener los muebles de madera funcionales. Verhoeff ha confesado que a veces tiene que empezar de nuevo por un error que había pasado por alto.

Pero para aquellos que quieran uno de estos preciosos muebles hay una mala noticia, el carpintero no los vende. Comenzó a hacerlos "por puro amor", aunque, cuando se aburra de ellos, no descarta la posibilidad de venderlos.