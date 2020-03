Un gatito salva la vida de su hermano ciego tras ser abandonados ambos

Specks y Dot son dos cachorros de gato que fueron abandonados en un jardín del oeste de Londres. Specks estaba prácticamente ciego debido a las cataratas que presentaba en ambos ojos y además, sufría una condición congénita que lo hacía tambalearse. Pero sobrevivió, y fue gracias a su hermano Dot, que se acurrucó junto a él para darle calor.

Afortunadamente, como relata el Mirror, una persona los vio y los rescató de una probable muerte, sobre todo en el caso de Specks, debido a sus problemas de salud.

Amanda Rumball, voluntaria de la asociación animalista Blue Cross, aseguró que "no creo que Specks hubiera sobrevivido sin Dot. No puede ver y hubiera sido una presa fácil. No habría sido consciente de los peligros a su alrededor, como el tráfico, los animales salvajes o el frío".

"Dot fue encontrado acurrucado con su hermano y creo que se quedó con él porque sabía cuánto lo necesitaba. Podría haberlo dejado, pero no lo hizo", añadió Rumball, que dice que tenían hipotermia, estaban sucios, asustados, con bajo peso y cubiertos de pulgas. Se estima que tienen unos cuatro meses.

Los gatitos están ahora en un refugio en Oxfordshire y los responsables creen que ambos pueden llevar una vida normal. Ya están reservados para adopción.