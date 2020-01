Una anciana recibe un consolador sucio en su buzón y cree que es una venganza de su vecina

Dorothy Urquhart, una abuela escocesa de 73 años, asegura que se vio obligada a telefonear a su hijo para que fuera a su casa e identificara un vibrador después de haberlo recibido en su buzón.

Según informa Metro, la anciana encontró el consolador púrpura colgando de su puerta y manifestó que "no estaba muy limpio" y que "tenía cosas".

De la primera persona de la que sospechó fue de su vecina, Jennifer Raeside, de 33 años, que fue llevada a los tribunales, aunque finalmente el caso se detuvo en mitad del juicio cuando los fiscales vieron que no habían llevado el vibrador como prueba. "Estoy muy decepcionada por lo que sucedió en el juicio", aseguró Dorothy.

Lo que escuchó el tribunal fue la historia que unía -o más bien, que desunía- a estas dos vecinas. Una relación que se deterioró después de que la anciana se quejara del ruido que la joven hacía y que culminó con la aparición del consolador en ese inusual, el 31 de marzo del año pasado.

Además, la mujer reconoció que en principio no sabía qué era el objeto. "No sabía qué era, así que llamé a mi hijo. Cuando vino llamamos a la Policía. Cuando me dijeron lo que era, me molestó", reconoce Dorothy, que instaló cámaras de vigilancia que filmaron a Raeside bajando las escaleras el día de los hechos. Sin embargo, la defensa de la acusada aseguró que la vecina lo hizo para echar algo en una papelera que había fuera.

El oficial de policía que acudió a casa de Dorothy también fue llamado para dar su testimonio, pero, debido a que el juguete sexual no fue utilizado en el juicio, no pudo responder a las preguntas directas sobre lo sucedido. Por eso, los fiscales anunciaron que no habría más procedimientos y Raeside fue declarada no culpable.