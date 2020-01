Un farero gana un millón de dólares en la lotería y no puede dejar de trabajar durante dos meses para cobrar el premio

Ivan Dubinsky comenzó a trabajar como farero hace más de 20 años, vigilando el faro de su ciudad y emitiendo informes meteorológicos a aviones y barcos cercanos. En otoño del año pasado comenzó a jugar a la lotería y el 27 de noviembre se enteró de que había ganado un millón de dólares canadienses (casi 700.000 euros) en el sorteo de la Lotto 6/49.

Ivan vive en la pequeña localidad de Port Hardy, en la costa oeste de Canadá, y ha tenido que esperardos meses para poder cobrar su boleto premiado. La razón es porque es el único empleado del faro de su ciudad y no puede abandonar su puesto de trabajo durante largas temporadas. A principios de este 2020 pudo acudir a la oficina de BCLC-la empresa canadiense dedicada a las apuestas y a los boletos de lotería- en Vancouver para cobrar su premio, según informa el medio local Ctvnews.

Dubinsky, quien comenzó a jugar a la lotería en el otoño, descubrió que ganó el premio que cambiará su vida por correo electrónico. "Cuando recibí ese correo electrónico, no podía creer lo que veía, no estaba seguro de si creerlo o no", aseguró a medios locales.

Aunque señala que no es fácil "comprar boletos de lotería cuando estás en el faro todo el tiempo". "Me tenían que otorgar el permiso y no hay demasiados fareros disponibles en estos días", lamenta.

Ahora, con un millón de dólares, Ivan dice que comenzaré lentamente el "proceso de jubilación". "Daré algunas de mis ganancias a mis hermanos y hermanas y posiblemente compraré una casa en la parte norte de la isla de Vancouver", añade.