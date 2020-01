Obligan a hacer 'puenting' a un cerdo vivo para inaugurar una atracción y luego lo llevan al matadero

Los usuarios de Weibo se sintieron horrorizados el pasado sábado con lo que vieron en la red social china, pues el parque temático Mexin Wine Town, en el municipio de Chongqing, no ha tenido otra forma de inaugurar una atracción que empujar a un cerdo vivo desde una plataforma de 70 metros de altura para que hiciera puenting.

En el vídeo en cuestión, compartido por Independent, se ve a los responsables cargando al animal atado a un palo y, una vez arriba de la plataforma, lo lanzan enganchado a una cuerda elástica, provocando que el cerdo rebote. Mientras cae, el animal grita, y de fondo se oyen las risas de los asistentes. Después de su salto cruel y forzado, el equipo arrastró al cerdo fuera de la zona atracción.

Al contrario de los allí presentes, los que vieron el vídeo no se rieron nada, sino todo lo contrario. "No veo nada gracioso", escribió un usuario. "¿Por qué había gente riéndose? El hecho de que el animal no pueda expresar su miedo no significa que no lo tenga".

Imagen de la atracción del parque temático chino. WEIBO

Según el medio chino TheCover.cn, este acto fue hecho para inaugurar una atracción de puenting que se abrió el mismo sábado. Por su parte, el dueño del parque temático, que no quiso dar su nombre, intentó aclarar el motivo por el que utilizaron a este animal: "Hoy es nuestro día de apertura. Dejamos que el cerdo dé el primer salto porque los precios de su carne han sido muy altos este año y recientemente han bajado un poco".

Además, el propietario añadió que este acto marcaba el fin del Año del Cerdo y daba comienzo al de la rata. Aun así, estos no son motivos para utilizar de esta forma tan cruel a un animal.

Un relaciones públicas del parque de atracciones explicó que el destino del cerdo era ser servido en un banquete del Año Nuevo chino, por lo que era "normal" que experimentasen un sobresalto de camino al matadero. Según añadió, fue "solo un poco de entretenimiento".