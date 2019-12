Michael, el 'millenial' que vive como si estuviera en la época victoriana

La era victoriana (1837-1901) sigue provocando fascinación hoy día por su estética y así se refleja aún en la literatura o el cine. Pero algunos se dejan llevar totalmente por esta pasión. Es el caso de Michael Koropisz, un artista británico de 24 años que desarrolla toda su vida como si viviera en el siglo XIX.

Este pintor, especializado en retratos, sólo usa ropa de la era victoriana, y su casa está decorada al estilo de la época. Escribe con tintero y pluma, y se traslada en bicicleta. No ve la televisión y no escucha música compuesta después del año 1900.

"He dedicado toda mi vida a esta época y he gastado decenas de miles de libras en ropa y muebles", confiesa el joven al diario Metro.

"Mi familia y amigos no comparten mi interés y la forma que he elegido para mi vida, pero no me importa", dice.

Su pasión por la era victoriana no se ciñe solo a lo exterior: "Baso mi personalidad en la de los victorianos. Soy un gentleman y siempre soy educado. Detesto el humor grueso o cualquier cosa sucia en las conversaciones y nunca digo palabrotas", explica.

Michael está soltero: "Cuando decida casarme, prefería hacerlo con alguien como yo, una dama que lleve corsé y plumas en su sombrero, y que quiera acompañarme con su canto cuando toco el piano por la noche".