Despiden a un empleado de un restaurante tras escribirle un insulto racista en el pedido a un compañero

Un desagradable incidente racista ha acabado con un empleado de un restaurante de Arizona despedido casi un mes después desde que ocurrió.

Tal y como informa BuzzFeed News, Rakevion White, estudiante de la Universidad de Arizona de 21 años y afroamericano, trabajaba en el Breakfast Club de Phoenix (Arizona) cuando recibió un sorprendente pedido en la cocina.

'Orden para el negro', decía el pedido del papel, que él entendió que era para él ya que era el único que se encontraba trabajando en ese área del restaurante en ese instante.

"Aparentemente, se trataba de una broma graciosa sobre mí que todos, incluida la gerencia, pensaron que estaba bien porque los dos empleados solo estaban 'bromeando'", escribió el joven en Instagram. "Sin embargo, mi jefe permitió que mis compañeros de trabajo me faltaran el respeto y me humillaran", matizó, denunciando que el restaurante no había hecho nada: "Casi 4 semanas después, no se han tomado medidas disciplinarias contra esos dos empleados. Además, dado que esto ha ocurrido no solo conmigo sino también con otros empleados afroamericanos, nos han reducido las horas y no nos han permitido servir como camareros. Para futuras recomendaciones, ten en cuenta las empresas a las que apoyas".

No obstante, ahora la empresa la empresa ha decidido tomar medidas y ha confirmado que ha despedido al empleado que escribió el mensaje dirigido a White.

"Fue crudo, insensible y profundamente hiriente. Fue una violación extremadamente grave de las normas de comportamiento que esperamos de los empleados de Breakfast Club entre ellos y con nuestros invitados", escribió el restaurante en las redes sociales.