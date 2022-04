Si perteneces al club de los golosos, no te resistas: tenemos la receta para tus meriendas más dulces

Merendar es importante para nuestro organismo. Con la ingesta de alimentos a media tarde aportamos energía a nuestra mente y reducimos el hambre con el que llegamos a la cena. Pero, la merienda es para muchos el mejor momento gastronómico del día, sobre todo si nos gusta el dulce o somos amantes del chocolate. Aunque la más saludable se basa frutas, fibra y proteínas, es imposible resistirse a un gofre o una crep de chocolate de vez en cuando.

Si se te hace la boca agua solo de pensar en cualquiera de estas recetas, oficialmente perteneces al club de los golosos. Aquellos a los que nunca les amarga un dulce y que sueñan con un buen pastel de chocolate o una cookie con pepitas de caramelo. En 20deCompras nos sumamos a este selecto grupo de lamineros y hemos seleccionado tres electrodomésticos que cuestan mucho menos de lo que piensas y que te pueden solucionar cumpleaños, fiestas infantiles o caprichos adultos esta primavera.

Gofres: pura tradición belga

El gofre o waffle es torta crujiente creada en Bélgica que se cocina entre planchas calientes. Su característica forma en cuadrícula viene precisamente de las planchas con las que se prepara. Para elaborarlo bien es necesaria una masa de harina, levadura, mantequilla y una buena gofrera como ésta que permite elaborar 5 gofres a la vez. Su buena relación calidad-precio hace de ella una verdadera Amazon Choice.

Máquina de gofres adecuada para cocinar 5 gofres con la típica forma de corazón. Amazon

Crep con chocolate o azúcar

Las creps o crêpes, tienen origen francés y se preparan con una ligera masa con base de harina, huevos, leche, mantequilla y sal. Este postre se puede servir con ingredientes salados, pero su versión dulce con azúcar o chocolate es inigualable. Se presentan enrollados, doblados o extendidos para que cada uno se sirva lo que quiera. Y la mejor forma de cocinarlos es con la famosa crepera, un pequeño electrodoméstico que evita que se peguen. Este modelo de Russell Hobbs tiene una placa antiadherente de 30 centímetros que mantiene la misma temperatura en toda la superficie.

El modelo de Russell Hobbs tiene un diametro de 30 centímetros y temperatura regulable. Amazon

El capricho para convertir en éxito cualquier fiesta

Para finalizar esta lista de accesorios, no podemos dejar pasar un capricho capaz de endulzar cualquier fiesta o cumpleaños infantil. Se trata de una máquina de algodón de azúcar. Sí, como lo oyes. Este pequeño electrodoméstico te ayudará preparar nubes de algodón como las que tomábamos cuando éramos pequeños de forma fácil y para hacerlo podrás contar con la ayuda de tus hijos o de tus amigos o familiares. El modelo más vendido de Amazon es de Gadgy, incluye recetas para caramelos sólidos y cuesta menos de 45 euros. Además tiene un aspecto retro que queda genial en cualquier cocina.

Maquina de algodón de azúcar. Amazon

