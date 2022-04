¿Eres de torrijas o de buñuelos? Dos recetas que mantienen todo el sabor con muchas menos calorías

Estamos en plena Semana Santa y no hay época mejor para disfrutar de las torrijas y de los buñuelos de viento, dos dulces tradicionales que todos hemos probado en más de una versión. Las torrijas son un gran ejemplo de cocina de aprovechamiento que convierten el pan duro en un manjar dulce y fácil de preparar. Los buñuelos son otro cantar. Para conseguir su textura y sabor hay que elaborarlos con mimo y medir bien las proporciones de huevo y harina. Los dos postres son dulces azucarados y se terminan en la sartén con lo que se añade un buen número de calorías ¿o no?

Desde la llegada de las freidoras sin aceite al universo gastronómico todo ha cambiado, hasta la forma de hacer repostería. En 20deCompras sabemos que cuidarse no es incompatible con comer rico y hemos elegido dos recetas de estos postres tradicionales, pero con muchas menos calorías ya que están elaborados en una airfryer. El resultado es inmejorable, siguen estando para chuparse los dedos, pero su contenido calórico es mucho menor. Además, si todavía no te has hecho con uno de estos gadgets, ahora tienes tu oportunidad porque hemos encontrado este modelo de Cosori que tiene más de 64.000 valoraciones en Amazon y está disponible en tres colores. Es una de las freidoras de aire mejor valoradas y más deseadas por los usuarios de este marketplace por su gran calidad.

Freidora de Cosori, disponible en 3 colores. Amazon

Dos recetas muy sabrosas

Ahora que ya tenemos nuestra freidora sin aceite, nos vamos a poner manos a la obra con dos recetas muy resultonas que quedan (casi) tan bien como en la sartén, aunque debemos tener tener cuidado y controlar bien el tiempo para que queden jugosas.

1 Torrijas con freidora sin aceite - En un cazo debemos poner al fuego la leche con azúcar, canela y la piel de un limón, para retirarlo en cuanto comienza a hervir.

-Cuando se enfríe, remojamos el pan en la leche infusionada y después, lo pasamos por huevo batido.



- Una vez hecho esto, se colocan las torrijas sin montarlas unas encima de otras en la freidora de aire sobre un papel de horno untado con aceite. Se añaden unas gotas de aceite por encima y se hornean 10 minutos a 200 grados dándoles la vuelta a mitad de cocción.



Después, se espolvorea azúcar por encima y listo.

2 Buñuelos de viento en 'airfryer' - Para elaborar unos buñuelos de viento como los de nuestras abuelas, pero sin grasa, debemos empezar por mezclar dos tazas de harina con una cucharilla de levadura en polvo, sal y azúcar.



- Después añadimos dos huevos, la vainilla, una cucharada de mantequilla derretida y 50 mililitros de agua mientras mezclamos con unas varillas.



-Tras dejar reposar la masa durante 20 minutos hacemos bolitas con forma de buñuelos.



- Se hornean en la freidora de aire durante 5 minutos a 180 grados y, después, se les da la vuelta y se vuelven a hornear otros 5 minutos. Una vez fuera se pincelan con mantequilla y zumo de naranja. Y para finalizar, se espolvorea azúcar glas por encima.



