El increíble sándwich que sirven en Inglaterra y horroriza a los españoles

La dieta mediterránea en España tiene varios platos estrella de los que nadie duda. El gazpacho, la tortilla de patata y la paella, por ejemplo, están en el top 5 de la gastronomía española. Aunque, el último es foco de controversia, cuántas veces hemos escuchado eso de que la paella original solo es de la Comunidad Valenciana o que muchas de las que ahora vemos en establecimientos turísticos son en realidad "arroz con cosas".

Al margen de las diferentes opiniones, muchos chefs, sobre todo extranjeros, han empezado a variar los ingredientes para preparar este plato o se han inventado nuevas versiones que pueden tener éxito fuera de España, pero aquí horrorizan a muchas personas.

El sandwich más polémico

Como el último invento a la venta en los supermercados de Reino Unido, un ataque gastronómico a la dieta mediterránea. Se trata de un sándwich de paella que se ha popularizado en Londres, pero aquí en España no ha gustado. De hecho, la propia Guardia Civil, a través de su Twitter oficial (@guardiacivil), no ha dudado en denunciar con humor esta aberración que, para ellos, se podría considerar hasta delito.

"¿Qué hoy es el #DíaMundialDeLaPaella? Pues a celebrarlo con una... pero de las buenas, no esas cosas que venden por ahí... El 'sándwich de paella' para unos es herejía, para otros degüella el buen gusto y hasta podría atentar contra la salud. Atenderemos denuncias". Este ha sido el texto de la Guardia Civil ironizando tal creación gastronómica con mucho éxito en los supermercados de Londres.

Ingredientes del sándwich de paella

Si este hecho ya ha escandalizado a muchas personas, si nos acercamos a leer la etiqueta de cerca para ver los ingredientes que se han utilizado para este peculiar bocadillo de paella, todavía se sorprenderán más de la combinación. ¿Preparado? El sándwich de paella de Londres lleva "gambas, chorizo, tomate deshidratado y pollo", entre los ingredientes destacables

Después de leer los ingredientes de este singular sándwich de paella, no es de extrañar que el tweet de la Guardia Civil termine así: "Atenderemos denuncias" y haya ya acumulado más de 800 me gustas. No obstante, quién sabe, igual de sabor está bueno y si viajas a Londres se convierte en uno de tus almuerzos.

