The World's 50 Best Restaurants

Un año más, la cocina española triunfa. Este lunes hemos podido conocer los premiados de la vigésima edición de la lista The World's 50 Best Restaurants, en una ceremonia celebrada en la lonja Old Billingsgate de Londres. Chefs, críticos, restauradores y amantes de la gastronomía han esperado con ansia este momento durante un año, deseando saber el veredicto.

En esta edición, la primera posición ha sido para el danés Geranium, del chef Rasmus Kofoed, que asciende del segundo al primer puesto, dejando atrás al ganador del año pasado, otro danés, Noma. En la lista encontramos seis restaurantes españoles, el mismo número que el año pasado, aunque los puestos en el ranking han sufrido algunos cambios.

En el puesto 42º: Quique Dacosta (Denia, Alicante)

Exterior del restaurante Quique Dacosta Web de Quique Dacosta

El chef Quique Dacosta ha conseguido el puesto número 42 en la lista, gracias al restaurante que lleva su nombre. De origen extremeño y valenciano de adopción, el cocinero comenzó su carrera con solo 14 años. En 1988, entró a trabajar en el que hoy es su restaurante, El Poblet, y lo convirtió en un restaurante de cocina alicantina, valenciana y española innovadora. La propuesta gastronómica se basa en un menú con el nombre de Cocinar Belleza, que varía cada temporada y se construye con los productos más icónicos de la zona.

En el puesto 21º: Mugaritz (Errenteria, Guipúzcoa)

'Miradas', plato del menú del restaurante Mugaritz Web de Mugartiz (Jose Luís López de Zubiría)

Este restaurante es uno de los más veteranos del ranking y lleva en funcionamiento cerca de 25 años. Este año ha pasado del puesto 14 al 21. Andoni Luis Aduriz es el chef responsable del menú, con creaciones que sorprenden con su mezcla de sabores, como el Bizcocho Animal, una combinación de cerdo, café y espuma de oloroso. La presentación de los platos es novedosa y no deja a nadie indiferente.

En el puesto 16º: Elkano (Guetaria, Guipúzcoa)

Kokotxas servidas en Elkano Web de Elkano

El restaurante de Aitor Arregui ha mantenido su puesto del año pasado, consagrándose como uno de los mejores de España. Elkano se ubica en la cima de una montaña desde la que se observa todo el paisaje que rodea Guetaria. En su interior, el chef ofrece un menú degustación inspirado en el mar Cantábrico, con combinaciones de pescado azul, blanco, pescado de roca y pescado plano.

En el puesto 6º: Asador Etxebarri (Atxondo, Vizcaya)

Interior del Asador Etxebarri The World's 50 Best Restaurants

Aunque era uno de los favoritos para convertirse en el mejor restaurante del mundo, finalmente el Asador Etxebarri ha retrocedido tres puestos con respecto al listado de 2021, quedando como número sexto. Situado en el mismo edificio rústico de piedra en el que fue inaugurado en la década de 1990, es considerado como una de las mejores parrillas del planeta. Su chef, Bittor Arginzoniz, fundamenta su cocina en el producto local y en los sabores que se extraen de ellos al pasarlos por el asador.

En el puesto 4º: DiverXO (Madrid, Comunidad de Madrid)



Plato del menú degustación de DiverXo The World's 50 Best Restaurants

El restaurante de Dabiz Muñoz ha conseguido ascender al 'Top 5', después de alcanzar el puesto número 20 el año pasado. El chef madrileño abrió DiverXO en 2007 y pronto se convirtió en la segunda persona más joven del mundo en obtener el estatus de tres estrellas Michelin, a los 33 años. El menú degustación de este restaurante, con el nombre de La cocina de los cerdos voladores, consiste en 12 platos de inspiración asiática que sin duda se pueden clasificar como cocina vanguardista del más alto nivel.

En el puesto 3º: Disfrutar (Barcelona, Cataluña)

Interior del restaurante Disfrutar, en Barcelona JOAN VALERA

Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas son los chefs encargados de este establecimiento que ha sido ya galardonado con dos estrellas Michelin y ha sido reconocido como el mejor restaurante español del mundo. Debutó en el puesto 18 en The World's 50 Best Restaurants en 2018 y desde entonces no ha parado de escalar puestos en la lista. La propuesta gastronómica de Disfrutar gira en torno a un menú degustación, con una cocina de estilo claramente vanguardista y con platos que destacan por sus aires mediterráneos.