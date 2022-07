Qué se come en Disfrutar, el mejor restaurante de España que ha superado a DiverXO de Dabiz Muñoz

Este lunes hemos podido conocer la lista The World's 50 Best Restaurants en su vigésima edición, en una ceremonia celebrada en la lonja Old Billingsgate de Londres. Como todos los años, los chefs, críticos, restauradores y amantes de la gastronomía esperaban con ansia este momento, deseando conocer la decisión.

En esta edición, la primera posición de los 50 restaurantes que forman la lista ha sido para el danés Geranium, del chef Rasmus Kofoed, que asciende del segundo al primer puesto, relevando a otro danés, Noma. La asociación ha reconocido a seis restaurantes españoles, pero hay uno de ellos que ha destacado sobre el resto.

Se trata de Disfrutar, situado en Barcelona, que este año ha adelantado al ganador español de la anterior edición, DiverXO. Disfrutar ya ocupó un puesto en el ranking de los mejores 50 restaurantes del mundo en 2021, situándose en esa ocasión como número quinto. Este año, ha logrado la medalla de bronce, ascendiendo hasta el tercer puesto.

Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas son los chefs y jefes de cocina de este restaurante, abierto en 2014, que ha sido ya galardonado con dos estrellas Michelin. Estos tres cocineros regentan también Compartir, en Cadaqués, una de las casas de comida más recomendables de la Costa Brava.

Interior del restaurante Disfrutar, en Barcelona JOAN VALERA

Situado en la Eixample, justo delante del Mercado del Ninot, el establecimiento también sorprende por su diseño. La decoración está inspirada en la historia y tradiciones del Mediterráneo, con piezas de cerámica como actores principales del espacio.

¿Qué se come en el mejor restaurante español del mundo?

La propuesta gastronómica de Disfrutar gira en torno a un menú degustación, con una cocina de estilo claramente vanguardista y con platos que destacan por sus aires mediterráneos y sus productos de primera calidad.

"Empedrat" de merluza y almendras Instagram / @disfrutarbcn

La oferta gastronómica se agrupa en dos menús; el Disfrutar Classic, compuesto por las creaciones clásicas de los chefs, y el Disfrutar Festival, un menú que va variando conforme a las nuevas creaciones de cada temporada. Ambos tienen un precio de 235 euros, al que habría que sumar los maridajes, ya sea de vinos clásicos o siguiendo una propuesta de vinos semi-desalcoholizados.

Algunos de los platos que los tres chefs han diseñado y que les han llevado a ganarse el tercer puesto en la lista de los 50 mejores son la piel de anguila con espardeñas, las burbujas sólidas de mantequilla ahumada con caviar o el lichi con rosas a la ginebra.