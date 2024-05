Qué son los 'listening bars', con origen en Japón y cada vez más populares en España

Los melómanos ya tienen algo nuevo de lo que hablar… y sobre todo que escuchar. Se trata de los denominados listening bars, un concepto que nació en Japón en los años 20 (se llamaban allí 'jazz kissa') para que todos aquellos que no podían permitirse comprar los discos de jazz que llegaban con cuentagotas de Estados Unidos pudieran escuchar la música en compañía. Este tipo de bares ya recorre el mundo en formato alta fidelidad.

Se trata de establecimientos de ocio en los que los amantes de la música pueden disfrutar de toda una experiencia sonora exquisita y exclusiva, a modo de refugio musical de alta calidad, en los que escuchar música y conectar con 'otra dimensión' en tranquilidad es el objetivo principal. En Japón se reúnen en estos locales con un té.

Experiencia auditiva de alta fidelidad

Más allá de la idea de ir a un bar a escuchar música, mientras charlamos con los amigos y nos tomamos unas copas, los listening bars son lugares en los que se va expresamente a encontrar el relax que puede ofrecernos la buena música con una calidad extraordinaria.

Los listening bars utilizan principalmente vinilos y CD, con más calidad que el formato digital. Pexels

¿Y cómo se consigue crear ese ambiente tan extraordinario? Mediante una exhaustiva insonorización, fundamental para aislar el espacio de cualquier tipo de alteración sonora exterior (la decoración de las paredes ayuda a este efecto).

Con este ambiente inmersivo, el cliente consigue meterse en situación, disfrutando de todos los matices y el aporte emocional que la música puede ofrecerle. Es toda una experiencia que hay que probar.

Además, los listening bars desarrollan sistemas de sonido de alta fidelidad, sin graves, de manera que los sonidos que se reproducen en su interior tienen las mínimas interferencias o distorsiones. Esto se consigue, en la mayoría de los casos, gracias a la reproducción de música en vinilos o CD, formatos de calidad superior a sus 'hermanos' digitales.

¿Qué tipo de música puedo escuchar en un listening bar?

Lo más habitual en este tipo de locales inmersivos dedicados a la música bien escuchada y de calidad es que se reproduzcan temas de música clásica. En algunos, se hacen incursiones interesantes en el jazz, para que el cliente pueda apreciar matices diferentes y más atrevidos... ¡Incluso en el baño!

Aunque no hay actuaciones en directo en los listening bars, la música que s epuyede escuchar allí es básicamente clásica y jazz. FLICKR

Aun así, según van sumándose nuevos locales, no es extraño escuchar otros tipos de música como la bossa nova brasileña, por ejemplo, pero en ningún caso estilos estridentes que enturbien una buena conversación en tono bajo y tranquilo. La idea no es ponernos a bailar, no es distraer nuestra atención, sino meternos de lleno en la experiencia musical.

Una tendencia inmersiva en auge

Los listening bars suelen ser establecimientos con una ambientación de lo más cálida y acogedora, como estar en casa escuchando la mejor música. No significa que no se pueda mantener una conversación, ni mucho menos, pero el concepto invita a hacerlo en calma, en voz baja y sin ruidos desagradables a nuestro alrededor, como sucede en otro tipo de bares más 'a granel'.

Aunque los listening bars nacieron en Japón, el país del silencio por excelencia, se han hecho extraordinariamente populares en Estados Unidos y Londres, donde se multiplican los locales. En España comienzan a llamar la atención, y ciudades como Madrid (Proper Sound) y Barcelona (Oblicuo Hi-Fi Bar, Curtis Audiophile Café) ya cuentan con locales de este tipo.

Así pues, esta nueva propuesta que empieza a triunfar (o, al menos, llamar la atención) en España, pretende ser algo así como un templo urbano para los oídos más refinados y deseosos de buena música bien escuchada.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.