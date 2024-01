Los nuevos restaurantes de Madrid que estarán de moda en 2024 y tienes que probar

Madrid es, junto a Barcelona, la gran capital gastronómica de España. La cosa no tiene misterio: los mejores restaurantes están donde hay mucha gente (mucha demanda) y, no lo vamos a ocultar, mucho dinero (poder adquisitivo). Y así, la oferta culinaria de Madrid está sin duda a la altura de las grandes capitales del mundo, por variedad, diversidad y calidad.

Sirvan de ejemplo las estrellas de la marca de neumáticos. En 2024, Madrid tiene 28 restaurantes con estrella Michelin. Todos ellos suman 36 estrellas. Eso es mucho menú excelente donde elegir; mucha maravilla gastronómica, mucha excelencia.

Y como en Madrid hay mucho público que tiene el buen comer entre sus prioridades, esos que llamamos foodies, la escena hostelera es de lo más activa. Cada año se abren decenas de nuevos proyectos que buscan hacerse un hueco entre los mejores, los imprescindibles, los que hay que conocer. Para 2024 son muchas las aperturas, pero ¿cuáles estarán de moda? Estos seis que siguen seguro que lo van a estar.

Rhudo

Velázquez, 64

Es uno de los debutantes en Madrid más esperados. Claro que decir debutante estando detrás Paco Roncero... Se trata de un local de unos 1.800 metros cuadrados y capacidad para 300 comensales. Entre los socios inversores, futbolistas como Antoine Griezmann y Marcos Llorente o actores como Miguel Ángel Silvestre y Álex González. Y, como decíamos, al frente de las cocinas, un maestro de Madrid como Roncero. Lo que propone es cocina muy mediterránea, con mucho mar y mucha brasa. Al parecer, la cultura y el arte también van a ser importantes en Rhudo.

Tragabuches

Calle de Ortega y Gasset, 40

A Dani García ya no vale reducirlo a aquello del "chef marbellí" porque sus negocios y su visión no dejan de ampliarse. En Madrid, por ejemplo, no para de abrir restaurantes. Este se asoma al barrio de Salamanca bajo el lema de "honesto y andaluz". Son tres pisos, con barra y reservados y cocina de esencias de su tierra. El servicio ocupa todo el día (cocina non-stop), porque Tragabuches sirve hasta desayunos. En términos gastronómicos, tradición y vanguardia, con la esencia de Ronda.

Bolboreta

Calle Ave Maria, 8

Ubicado en la zona de Antón Martín, es el local (el sueño, en realidad) de Aaron Quaife y Patricia Grandío. Vale aplicar los adjetivos de honesto, sencillo y minimalista. Porque Bolvoreta no se pierde en lo accesorio y va a la esencia: cocina creativa de alta calidad. Toma forma en platos como la terrina de cerdo, tupinambo y pera; el pichón, chirivía y bayas de sauco; la calabaza carruécano, angula de monte y kale; o el donut de anguila ahumada.

Sinestesia

Paseo de la Castellana 259E, Centro Comercial Caleido

Es el nuevo local de Kiko Moya, que ya tiene dos estrellas Michelin en L'Escaleta. En su apuesta madrileña fusiona tecnología y alta cocina en una experiencia gastronómica que quiere ser inmersiva y multisensorial: sabores, aromas, imágenes, sonidos y mensajes. Sólo hay una mesa. Sólo una, para 16 comensales. Para ellos un menú degustación (250 euros, maridaje incluido) de 7 etapas, cada una basada en un color, que dura lo que las películas de hoy en día, dos horas y media.

El Huerto de Floren Domezain

Calle Génova, 21

Vuelve Floren a Madrid. El chef y hortelano acaba de abrir local en la calle Génova. Ninguna sorpresa: verduras y hortalizas son las grandes protagonistas de esta propuesta gastronómica. Y son de la mejor calidad. De eso se ocupa el propio Floren Domezain, que las trae de su huerto. El navarro suma a su oferta arroces a la brasa, bacalao al pil pil, merluza rebozada, chuletón y mollejas, por ejemplo.

Persimmon’s

Calle de Bárbara de Braganza, 2

Lo que ofrecen es novedoso: lo más selecto de la gastronomía de Georgia. Este nuevo restaurante del barrio de Las Salesas muestra una carta con las mejores elaboraciones de aquel país presentadas con brillos y focos. Y es que todo se sirve en un local, de diseño muy cool, que quiere estar de moda. En ese todo cabe una sorprendente propuesta de coctelería de autor basada en Chacha, un destilado georgiano.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.