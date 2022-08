El bar de Vigo en el que Borja Escalona quería comer gratis se convierte en el mejor valorado de la ciudad en TripAdvisor

Instagram: A tapa do barril / Montaje: 20 Minutos

Es probable que hace apenas una semana el nombre de Borja Escalona no te dijese nada, pero de unos días a esta parte, desde que el youtuber publicó un vídeo en su canal que ha despertado la furia en las redes sociales, el sevillano está en boca de todos.

A tapa do barril, un restaurante de Vigo fue el lugar, y una empanadilla - o el precio o no precio de esta- el desencadenante de la polémica. "Yo solo como gratis", amenazaba el youtuber en su vídeo queriendo marcharse del lugar sin pagar tras haberse comido una de sus piezas.

Mientras que la trabajadora del local le decía que ella no podía no cobrarle, Escalona aseguraba que entonces serían ellos los que tendrían que pagarle a él por "la promoción que estaba haciendo del lugar", poniendo a la camarera en un apuro que en las redes no ha pasado desapercibido.

Si en un primer momento los seguidores del youtuber acudieron a la web a valorar de manera negativa el local, el efecto boomerang no ha tardado en llegar, convirtiéndose A tapa do barril en el restaurante mejor valorado de la ciudad en TripAdvisor.

Las mejores empanadillas de Vigo

En su web aseguran que tienen las mejores empanadillas de todo Vigo, y los usuarios de TripAdvisor lo corroboran. Desde que surgiese la polémica con el youtuber en el restaurante, A tapa do barril no ha dejado de atender colas de clientes que se han solidarizado con su situación.

"Tras varias décadas de trabajo y gracias a nuestro público fiel, en A TAPA DO BARRIL nos hemos convertido en un referente gastronómico de la ciudad de Vigo", aseguran desde el local donde las empanadillas son su fuerte.

Sobre la variedad de rellenos, señalan que "con los años hemos ido adaptando nuestras recetas a todos los paladares: desde la tradicional empanadilla de chocos o zorza hasta llegar a una fusión de langostinos, nata y champiñones que triunfa allá por donde pasa. ¡Toda una explosión de sabores en un producto tan tradicional como la empanadilla!".

Empanadillas con cebolla, empanadillas sin cebolla, tapas, ensaladas, postres... Acudir a A tapa do barril es vivir una experiencia gastro completa. Aunque eso sí, no te puedes marchar sin pagar, ¡faltaría más!