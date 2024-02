Cuatro restaurantes tailandeses de Madrid donde comer por menos de 15 euros

La cocina asiática, y la tailandesa en particular, tienen una gran demanda en España por la versatilidad de sus platos, la variedad de sus ingredientes, los sabores 'spicy' y la posibilidad de compartir para probar más recetas durante las reuniones sociales más distendidas. El precio, también es un buen aliciente para elegirla.

El problema surge en el momento en el que encontramos un restaurante para degustar su gastronomía, puesto que el abanico de precios y su relación con la calidad es muy variopinto.

Con el objetivo de tener algunas referencias fiables de establecimientos que ofrecen comida tailandesa rica y bien elaborada, cuyo precio medio ronde los 15 euros, hemos seleccionado cuatro locales en Madrid. Todos ellos, además, ofrecen la posibilidad delivery a través de Glovo, para que puedas disfrutarlos tranquilamente en casa.

1. Padthaiwok, con varios locales en Madrid

El restaurante especializado en comida tailandesa, Padthaiwok, tiene varias sucursales por toda la capital, y una amplia oferta de platos económicos apetecibles.

Padthaiwok ofrece platos combinados con el curry como base. P.T.

Si lo eliges, podrás optar entre diferentes entrantes como los fingers de verduras con salsa Wasabi Dip (3,90 €), así como todo tipo de noodles o arroz en tamaño mediano (8,40 €) o grande (10,40 €), acompañado de una bebida. Entre sus noodles más vendidos encontramos el clásico PadThai original con tallarines anchos o unos Udon de noodles gruesos, ambos acompañados de huevo, zanahoria, brotes de soja, cacahuete y lima.

Pad Thai Wok cuenta con varios locales en Madrid. Éste está en el barrio de Malasaña. P.T.

En todos los platos se permite añadir (o quitar) diferentes ingredientes y proteínas, así como elegir entre 5 niveles de picante.

Si prefieres salir de lo común y no pedir noodles, también encontrarás bowls tailandeses como el Siam Chicken (12,50 €) de arroz salteado con huevo, pepino y huevo frito, y hasta 8 platos donde la especialidad es el curry, como los Noodles de curry Panang (8,90 €) con pimiento rojo, verde y amarillo, acompañados de un toque de cacahuetes.

2. Lemongrass, el rey del menú

Lemongrass es un auténtico tailandés que, aunque tiene su origen en Valencia, se ha asentado con firmeza en la capital. En este restaurante se ofrecen las mejores opciones de menú como el Pad Thai con pollo, tarta 3 chocolates y refresco (14,30 €) o el Clásico con tallarín de huevo, acompañado de ternera y salsa teriyaki, tarta de queso y un refresco (13,60 €).

Lemongrass Madrid ofrece varios menús económicos entre los que elegir. L.G.

Otra excelente opción, la favorita de los consumidores, es la de crear tu #Lemon desde 6,40 €, pudiendo elegir entre varios tipos de tallarines (de arroz, trigo, huevo, o tallarines integrales), así como arroz o directamente solo verduras.

Thai Roll con salsa de pimiento rojo dulce. L.G.

Entre sus entrantes destacamos los Thai Rolls de verduras acompañados de salsa de pimiento rojo dulce (5,90 €) o las alitas estilo Thai también acompañados de una salsa a elegir entre agridulce, picante o pimiento rojo dulce (5,90 €).

3. Mister Noodles, fast-food saludable

Mister Noodles propone al comensal una de las cartas tailandesas más completas de toda la ciudad, donde sin duda triunfa su Combo 3 (15,00 €), compuesto por 3 gambones crispy panko, 3 crispy panko pollo, 3 crispy pollo sésamo y 3 alitas de pollo. Todo ello, se sirve acompañado de hasta 3 salsas diferentes: 1 de panko y 2 de agridulce. El pack perfecto para compartir (o no).

Los combos son uno de los platos fuertes de este restaurante tailandés. M.N.

Por otro lado, nos encontramos platos clásicos como los PadThai Mixto (14,10 €), los Noodles Originales de pollo (11,10 €) o los Udon de Pollo (11,10 €). Delicias todas ellas cocinadas con esmero y dedicación, para degustar la cocina tailandesa auténtica por poco dinero.

Noodles originales de pollo. M.N.

Este tailandés (especializado en take away y delivery, exclusivamente a través de Glovo), está especializado en ofrecer comida sabrosa, saludable y económica. Un local con esencia de restaurante fast-food, pero sin perder de vista la calidad de los platos que propone su amplia carta.

4. Wok to walk, cadena internacional con productos frescos y de cercanía

Una de las mayores cadenas internacionales de comida tailandesa, Wok to walk, está disponible también en Madrid, y es muy recomendable para comer a buen precio. Ideada sobre todo como local de take away o delivery, en ella priman la calidad de los productos frescos y de cercanía que utiliza.

Wok to Walk pertenece a una gran cadena internacional de restaurantes asiáticos. W.W.

El plato estrella de este restaurante es el N1 Mundial (12,15 €), que consiste en unos noodles salteados con juliana de verduras, huevo, pollo, brócoli, su salsa especial Tokyo y semillas de sésamo.

Otro plato muy demandado es el Pad Thai Pollo Katsu (10,50 €), compuesto por unos noodles de arroz salteados con juliana de verduras, huevo, pollo katsu (filete de pollo empanado con katsu) y su salsa Pad Thai, cacahuetes y lima.

Pollo Katsu de Wok to walk. W.W.

Además de poder elegir entre diferentes platos ya creados, se permite a través de la app de Glovo crear un wok personalizado (desde 6,45 €), eligiendo primero el tipo de noodle o arroz como base, siempre acompañados de verduras frescas y huevo. El segundo paso consiste en añadir diferentes extras a la base (hasta 23 ingredientes). Por último, el cliente elige la salsa entre 8 tipos diferentes según el sabor favorito.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.