El restaurante de Madrid inspirado en 'El Viaje de Chihiro' donde comer auténtica cocina japonesa y coreana

Siendo realistas, en la experiencia de la gastronomía entran muchas cosas en juego. El producto, la presentación, la calidad del servicio, la ubicación... y por su puesto, el ambiente y la decoración, que el espacio sea capaz de transmitir aquello que busca con tan solo cruzar el umbral de la puerta

Lo bueno de Madrid es que, gastronómicamente hablando, prácticamente no existe nada imposible y no hay un tipo de gastronomía que no podamos encontrar, y por supuesto, la gastronomía asiática es un must.

Aunque podemos encontrar restaurantes chinos, japoneses, vietnamitas, tailandeses o coreanos a patadas, hay algunos que necesitan mención especial, como Izakaya Han este local ubicado en el barrio de Chueca con auténtica cocina coreana y japonesa cuya decoración está inspirada en la película El Viaje de Chihiro.

Una taberna coreana y japonesa

"El objetivo de Izakaya Han es transportarte a la cultura asiática a través de nuestros platos. Por eso, para que te sientas parte del viaje, la decoración de nuestro restaurante combina la sofisticación de nuestro luminoso comedor con los dibujos de anime que adornan nuestras paredes", aseguran Emilia y Han, los dueños del local.

Se trata de un restaurante especializado en auténtica cocina coreana y japonesa ubicado en el barrio de Chueca. "Queremos transmitirte nuestra pasión por la gastronomía asiática a través de una serie de platos y sabores únicos, elaborados siguiendo la tradición oriental con los productos más frescos".

Además de una exquisita carta donde podemos encontrar todo tipo de platos japoneses y coreanos, también podemos disfrutar de sus menús diarios: Bento o Dosirak.

Entrantes, sashimis, nigiris, uramakis, tempuras, nori makis, arroces, temakis, tallarines, o platos típicos de la cocina coreana con precios entre 4,5 € y 17 € forman la oferta de este restaurante ideal para aquellos amantes de la cocina asiática y del anime.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.