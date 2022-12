El bar donde puedes disfrutar de más de 1.000 juegos de mesa mientras comes y bebes

Especialmente si eres una persona tranquila y casera, los juegos de mesa en buena compañía seguro que están entre tus planes favoritos, especialmente los meses de invierno. Y como cualquier plan en la vida, no hay nada como acompañarlo con buena comida y buena bebida.

Vale que, cuando llega el fin de semana, lo que nos apetece es salir de casa, no cocinar, ver a los amigos... ¿Se te ocurre un plan mejor para este tiempo que salir a comer o a cenar y disfrutar de la sobremesa con infinitos juegos?

Six Board Game Café es uno de esos locales pensado para fanáticos de los juegos de mesa, ya que ofrece más de 1.000 diferentes a los que puedes jugar de manera ilimitada pagando 3 €. "Nuestros expertos te aconsejarán si no sabes por qué juego decidirte. Acompaña tus juegos con una refrescante bebida o zumo natural y nuestra deliciosa comida, ¡o incluso date un capricho con algo dulce de nuestros exquisitos postres y batidos!", aseguran desde este local.

Un plan deliciosamente divertido

A la hora de elegir entre los más de 1.000 juegos que tienen en este local puedes aplicar filtros como números de jugadores, edad mínima recomendada, mecánicas o categorías, entre otros, por lo que siempre vas a encontrar juegos adecuados a todos los gustos y edades.

En Six Board Games Café además podrás encontrar otros compañeros de partida, comer, beber, o llevarte comida a casa por su servicio de take away.

En cuanto a la carta -que sí, los juegos sin importantes, pero también queremos comer y beber-, podemos encontrar diferentes tipos de hamburguesas con precios comprendidos entre los 7 € y los 12 €, focaccias entre 7 € y 10 €, platos para compartir como alitas de pollo a la barbacoa, nachos o fingers, postres, o deliciosos smoothies, una carta de lo más completa para una experiencia de lo más divertida.

