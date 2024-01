El postre vasco de Eva Arguiñano ideal si no te gusta el roscón de Reyes: está delicioso y no necesitas horno

Cuando llegan las fechas de Navidad, un halo mágico, nostálgico y alegre parece invadir a las personas. Así pues, las reuniones con los seres queridos, como familiares y amigos, nos hace reunirnos alrededor de la mesa disfrutando de los mejores platos. El colofón de esta festividad llega el 6 de enero, cuando los Reyes Magos ya han visitado todas las casas de España, por lo que hay una nueva excusa para desayunar o comer bien después de abrir los regalos. Por supuesto, no falta el tradicional roscón de reyes, pero, ¿qué ocurre si no es de tu agrado?

Un menú navideño a la altura de esta festividad merece, como no podía ser de otra manera, un postre excelente. Seguro que en tu familia también está estipulado que cada día de Reyes Magos no falte este postre o dulce tan típico que puedes encontrar sin relleno o con nata, chocolate o crema en su interior. No obstante, si no te gusta el roscón y además quiere sorprender a tus acompañantes en la mesa, toma nota de cómo elaborar esta deliciosa sagargala, la cual se complementa con un suave bizcocho como base, por lo que el resultado será todo un éxito.

A la hora de tomar nota, mejor hacerlo de los que más saben, y la chef Eva Arguiñano es un auténtico referente nacional de la repostería, por lo que no tenemos ninguna duda de que siguiendo sus pasos e instrucciones conseguiremos el mejor resultado de este postre típico de Euskadi. Asimismo, subrayar que, etimológicamente, su nombre procede de la palabra en euskera "sagar" que significa manzana.

Ingredientes para elaborar este postre de manzana

8 sobaos pequeños

​Grosellas y frambuesas

Hojas de menta

1/2 kilo de manzanas

2 hojas de gelatina

35 gramos de azúcar

1 rama de canela

Zumo de medio limón

250 gramos de queso fresco

450 ml de nata líquida (100 ml y 350 ml)

60 gramos de azúcar glas

3 hojas de gelatina

300 ml de vino tinto

75 gramos de azúcar

Cáscara de naranja y limón (2 trozos de cada)

Cómo preparar Sagargala, un dulce tradicional vasco

En una cazuela pon las manzanas troceadas con la canela , el azúcar y el zumo de medio limón. Tapa la cazuela y ponla al fuego unos 20 minutos.

, el azúcar y el zumo de medio limón. Tapa la cazuela y ponla al fuego unos 20 minutos. En un bol con agua fría pon las dos hojas de gelatina y añádelas a la cazuela. Bátelo hasta conseguir un puré.

y añádelas a la cazuela. Bátelo hasta conseguir un puré. Coge un molde de bizcocho o de tarta y cúbrelo con papel film. Vierte la mitad de la comporta y mételo en el frigorífico unas 3 horas.

y mételo en el frigorífico unas 3 horas. En otro cazo, pon 2 cáscaras de naranja, 2 de limón , añade azúcar, vino, y déjalo a fuego suave unos 20 minutos.

, añade azúcar, vino, y déjalo a fuego suave unos 20 minutos. Para el queso fresco , ponemos en un bol con agua fría 3 láminas de gelatina. En un cazo vierte 100 ml de agua y ponlo a calentar. Añade las hojas de gelatina y remueve.

, ponemos en un bol con agua fría 3 láminas de gelatina. En un cazo vierte 100 ml de agua y ponlo a calentar. Añade las hojas de gelatina y remueve. En un bol grande, pon el queso y agrega el azúcar glas . Mézclalo con las barillas y vierte el resto de nata poco a poco. Añade la nata con la gelatina diluida, y remueve los ingredientes hasta que queden bien integrados.

. Mézclalo con las barillas y vierte el resto de nata poco a poco. Añade la nata con la gelatina diluida, y remueve los ingredientes hasta que queden bien integrados. Vierte la mezcla sobre el molde que hemos metido en la nevera. Espera que se enfríe un poco.

En una fuente, pon el jarabe de vino que hemos elaborado y emborracha los sobaos. Ponlos sobre el molde, y mételo todo en el frigorífico unas 3 horas.

y emborracha los sobaos. Ponlos sobre el molde, y mételo todo en el frigorífico unas 3 horas. Desmolda la tarta y decora con las grosellas, las frambuesas y las hojas de menta.

Consejos para hacer sagargala según Eva Arguiñano

Es interesante hacer la compota sin retirar las cáscaras, semillas y corazón de las manzanas porque estas partes de la fruta son las que más pectina tienen, una sustancia que ayuda a que la compota espese.

Al final, podemos decorar la tarta con frutos rojos como frambuesas o grosellas, además del tradicional toque propio de la hoja de menta.

La compota juega un papel muy importante en la elaboración de esta receta, con lo que a continuación queremos proponerte esta receta de tarta de compota de Eva Arguiñano.

Sagargala, un dulce tradicional vasco Cocina Abierta / Eva Arguiñano

Propiedades de la manzana y las frambuesas

La manzana es una de las frutas más saludables y que los expertos más recomiendan incluir en nuestra alimentación. Su gran aporte de fibra a nuestro organismo ayuda a regular los niveles de azúcar y prevenir enfermedades cardiovasculares e inflamatorias. Además, aporta vitaminas B1, B2, B6 y C, fósforo, potasio y calcio, que ayuda al correcto mantenimiento de nuestros huesos.

Por cada 100 gramos, la manzana contiene:

Calorías: 52 kcal.

Grasas totales: 0,2 g.

Sodio: 1 mg.

Potasio: 107 mg.

Hidratos de carbono: 14 g.

Proteínas: 0,3 g.

Si, además, decides darle ese toque de fruto rojo, las frambuesas también son beneficiosas para nuestro organismo. Son frutas rojas ricas en antioxidantes como la vitamina C y compuestos polifenólicos. También son una excelente fuente de fibra, baja en calorías y contienen vitaminas y minerales. Se ha sugerido que pueden tener propiedades antiinflamatorias, beneficios para la salud del corazón, propiedades anticancerígenas y apoyo a la salud ocular. Además, su alto contenido de agua contribuye a la hidratación del cuerpo.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.